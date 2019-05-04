تسجيل
00:48 05 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    ترامب يقول إن واشنطن وروسيا ستبدآن قريبا مفاوضات حول اتفاق نووي ستنضم إليها الصين

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تتناول حلقة اليوم ثلاثة مواضيع: ترامب يقول إن واشنطن وروسيا ستبدآن قريبا مفاوضات حول اتفاق نووي..بيونغ يانغ تطلق صواريخ قصيرة المدى للمرة الأولى منذ أكثر من عام..المجلس العسكري السوداني يوافق مبدئيا على تشكيل مجلس سيادي مدني وأمني.

    ترامب يقول إن واشنطن وروسيا ستبدآن قريبا مفاوضات حول اتفاق نووي، ستنضم إليها الصين

    ترامب
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ترامب يريد عقد صفقة نووية مع روسيا والصين
    حيث قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يعول على توصل بلاده إلى "صفقة نووية" ثلاثية مع روسيا والصين، مضيفا أن المفاوضات حول هذا الموضوع ستبدأ في وقت قريب.

    وأضاف، إنه بحث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إمكانية عقد صفقة ثلاثية بدلا عن الصفقة الثنائية (بين موسكو وواشنطن)، مشيرا إلى أن الصين، ترغب في أن تصبح جزءا من هذه الصفقة".

    وفي هذا الإطار عبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الروسي أندريه أونتيكوف عن اعتقاده بأن الكرة الآن في الملعب الأمريكي، حيث أنها هي من انسحبت منه سابقا، وبدأت في تطوير الأسلحة. كما أن روسيا جاهزة على إتمام هذا الاتفاق من باب حرصها على الحد من الأسلحة النووية، وفي انتظار أن تقوم أمريكا بالمبادرة في هذا المجال على حد تعبيره.

    وأشار أونتيكوف أنه إذا كانت الولايات المتحدة جادة وجاهزة في توقيع المعاهدة الجديدة، فهذا أمر مرحب به من روسيا، التي لن تقف صامتة أمام الخطوات الامريكية في تطوير الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدي، والتي لا تهدد الأمن القومي الروسي فقط، بل تهدد الأمن العالمي ككل.

    المجلس العسكري السوداني، يوافق مبدئيا على  تشكيل مجلس سيادي مدني وأمني

    المتحدث باسم الجيش السوداني اللواء شمس الدين كباشي يغادر مؤتمرا صحفيا في الخرطوم
    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    المعارضة السودانية: ننتظر "ردا سريعا" من المجلس العسكري على وثيقة الدستور
    قال عضو لجنة الوساطة بين المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، محجوب محمد صالح، إن المجلس العسكري، أبدى موافقة مبدئية على مقترح اللجنة، تشكيل مجلس سيادي مدني وآخر أمني.

    وأوضح عضو لجنة الوساطة أن المقترح ينص على تشكيل مجلسين، الأول مجلس سيادي رمزي يمثل رأس الدولة بأغلبية مدنية (7 مدنيين و 3 عسكريين)، والمجلس الثاني هو مجلس الأمن الوطني وهو المسؤول عن الأمن والدفاع والأغلبية فيه للعسكريين (7 عسكريين و3 مدنيين).

    وأكد، عضو "القوى المدنية" السودانية، الدكتور محمد كباشي، إن: "لديهم مصادر أكدت قبول المجلس العسكري السوداني بكافة المقترحات، التي قدمتها لجنة الوساطة نيابة عن قوى الحرية والتغيير، وقد كلف العسكريين لجنة قانونية تابعة لهم بمراجعة كافة بنود الوثيقة المقدمة، لذلك من المتوقع موافقة المجلس العسكري بشكل رسمي اليوم، وعقد جلسة جديدة بين الطرفين؛ لتجاوز النقاط الخلافية الأخرى".

    كوريا الشمالية تطلق صواريخ قصيرة المدى للمرة الأولى منذ أكثر من عام

    أعلنت رئاسة أركان القوات المسلحة الكورية الشمالية، السبت، إطلاق صواريخ قصيرة المدى من شبه جزيرة هودو باتجاه بحر اليابان، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عام.

    إطلاق صاروخ باليستي
    © Sputnik . KCNA
    وكالة يونهاب: كوريا الشمالية تطلق صاروخا قصير المدى
    وأضافت أنه تم: "إطلاق عددا من الصواريخ قصيرة المدى قرب مدينة وونسان الساحلية، في اتجاه الشمال الشرقي، مشيرة إلى أن الصواريخ، عبرت ما بين 70 إلى 200 كيلومتر فوق بحر اليابان.

    قال الباحث المتخصص في الشئون الصينية الآسيوية نور الحضري، إن: "كوريا الشمالية أرادت إرسال رسالة لإدراة الرئيس دونالد ترامب، من خلال إطلاق صواريخ قصيرة المدى، بعد فشل القمة الاخيرة بين البلدين، والتي عقدت في فيتنام، بسبب الشروط التي أردات واشنطن فرضها على بيونغ يانغ خلال التفاوض، ولذلك أردات الأخيرة إثبات قدرتها على الاستمرار في البرنامج النووي والصاروخي أيضًا".

    وحول احتمالية قيام روسيا بالوساطة بين الطرفين، استبعد الحضري في حديثه مع "عالم سبوتنيك"، أن تقوم روسيا بهذا الدور؛ نظرًا لقوة علاقاتها الاستراتيجية مع كوريا الشمالية، خاصة في ظل تعنت إدارة ترامب في التفاوض.

    الكلمات الدلالية:
    الصين وروسيا, واشنطن, ترامب, مفاوضات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتيات في منتدى المنطقة القطبية الشمالية الدولي: المنتدى الدولي لإقليم الحوار في سان بطرسبورغ
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر أبريل 2019
    كيف انعكست العقوبات الأمريكية على السياحة الإيرانية
    كيف انعكست العقوبات الأمريكية على السياحة الإيرانية
    اختلافات بين المقاتلة الروسية سو-35 والمقاتلة الأمريكية إف-35
    اختلافات بين المقاتلتين الروسية "سو-35" والأمريكية "إف-35"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك