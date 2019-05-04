ترامب يقول إن واشنطن وروسيا ستبدآن قريبا مفاوضات حول اتفاق نووي ستنضم إليها الصين

تتناول حلقة اليوم ثلاثة مواضيع: ترامب يقول إن واشنطن وروسيا ستبدآن قريبا مفاوضات حول اتفاق نووي..بيونغ يانغ تطلق صواريخ قصيرة المدى للمرة الأولى منذ أكثر من عام..المجلس العسكري السوداني يوافق مبدئيا على تشكيل مجلس سيادي مدني وأمني.

ترامب يقول إن واشنطن وروسيا ستبدآن قريبا مفاوضات حول اتفاق نووي، ستنضم إليها الصين

© REUTERS / Jonathan Ernst ترامب يريد عقد صفقة نووية مع روسيا والصين

حيث قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، إنه يعول على توصل بلاده إلى " صفقة نووية " ثلاثية مع روسيا والصين، مضيفا أن المفاوضات حول هذا الموضوع ستبدأ في وقت قريب.

وأضاف، إنه بحث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إمكانية عقد صفقة ثلاثية بدلا عن الصفقة الثنائية (بين موسكو وواشنطن)، مشيرا إلى أن الصين، ترغب في أن تصبح جزءا من هذه الصفقة".

وفي هذا الإطار عبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الروسي أندريه أونتيكوف عن اعتقاده بأن الكرة الآن في الملعب الأمريكي، حيث أنها هي من انسحبت منه سابقا، وبدأت في تطوير الأسلحة. كما أن روسيا جاهزة على إتمام هذا الاتفاق من باب حرصها على الحد من الأسلحة النووية، وفي انتظار أن تقوم أمريكا بالمبادرة في هذا المجال على حد تعبيره.

وأشار أونتيكوف أنه إذا كانت الولايات المتحدة جادة وجاهزة في توقيع المعاهدة الجديدة، فهذا أمر مرحب به من روسيا، التي لن تقف صامتة أمام الخطوات الامريكية في تطوير الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدي، والتي لا تهدد الأمن القومي الروسي فقط، بل تهدد الأمن العالمي ككل.

المجلس العسكري السوداني، يوافق مبدئيا على تشكيل مجلس سيادي مدني وأمني

قال عضو لجنة الوساطة بين المجلس العسكري و" قوى إعلان الحرية والتغيير "، محجوب محمد صالح، إن المجلس العسكري، أبدى موافقة مبدئية على مقترح اللجنة، تشكيل مجلس سيادي مدني وآخر أمني.

وأوضح عضو لجنة الوساطة أن المقترح ينص على تشكيل مجلسين، الأول مجلس سيادي رمزي يمثل رأس الدولة بأغلبية مدنية (7 مدنيين و 3 عسكريين)، والمجلس الثاني هو مجلس الأمن الوطني وهو المسؤول عن الأمن والدفاع والأغلبية فيه للعسكريين (7 عسكريين و3 مدنيين).

وأكد، عضو "القوى المدنية" السودانية، الدكتور محمد كباشي، إن: "لديهم مصادر أكدت قبول المجلس العسكري السوداني بكافة المقترحات، التي قدمتها لجنة الوساطة نيابة عن قوى الحرية والتغيير، وقد كلف العسكريين لجنة قانونية تابعة لهم بمراجعة كافة بنود الوثيقة المقدمة، لذلك من المتوقع موافقة المجلس العسكري بشكل رسمي اليوم، وعقد جلسة جديدة بين الطرفين؛ لتجاوز النقاط الخلافية الأخرى".

كوريا الشمالية تطلق صواريخ قصيرة المدى للمرة الأولى منذ أكثر من عام

أعلنت رئاسة أركان القوات المسلحة الكورية الشمالية، السبت، إطلاق صواريخ قصيرة المدى من شبه جزيرة هودو باتجاه بحر اليابان، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عام.

© Sputnik . KCNA وكالة يونهاب: كوريا الشمالية تطلق صاروخا قصير المدى

وأضافت أنه تم: "إطلاق عددا من الصواريخ قصيرة المدى قرب مدينة وونسان الساحلية، في اتجاه الشمال الشرقي، مشيرة إلى أن الصواريخ، عبرت ما بين 70 إلى 200 كيلومتر فوق بحر اليابان.

قال الباحث المتخصص في الشئون الصينية الآسيوية نور الحضري، إن: "كوريا الشمالية أرادت إرسال رسالة لإدراة الرئيس دونالد ترامب، من خلال إطلاق صواريخ قصيرة المدى، بعد فشل القمة الاخيرة بين البلدين، والتي عقدت في فيتنام، بسبب الشروط التي أردات واشنطن فرضها على بيونغ يانغ خلال التفاوض، ولذلك أردات الأخيرة إثبات قدرتها على الاستمرار في البرنامج النووي والصاروخي أيضًا".

وحول احتمالية قيام روسيا بالوساطة بين الطرفين، استبعد الحضري في حديثه مع "عالم سبوتنيك"، أن تقوم روسيا بهذا الدور؛ نظرًا لقوة علاقاتها الاستراتيجية مع كوريا الشمالية، خاصة في ظل تعنت إدارة ترامب في التفاوض.