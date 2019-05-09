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18:58 09 مايو/ أيار 2019
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    عالم سبوتنيك

    روسيا وسوريا تواصلان قصف الإرهابيين في إدلب... ترامب يتهم الصين بنقض الاتفاق

    عالم سبوتنيك
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    أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن روسيا وسوريا ستواصلان قصف الإرهابيين والمسلحين في إدلب السورية بالتنسيق مع تركيا.

    بعد سيطرتها على كامل إدلب... النصرة تبدأ بإشعال الجبهات مع الجيش السوري
    © Sputnik . Bassel Shartouh
    روسيا وسوريا ستواصلان قصف الإرهابيين في إدلب السورية
    وأضاف، إن الجانب الروسي، ينسق مع دمشق للرد بطريقة مناسبة على الهجمات التي يشنها الإرهابيين في إدلب.

    قال الخبير العسكري السوري، د. فراس شبول، إن "صبر الجيش السوري والحلفاء طال على الرئيس التركي أردوغان المتلون بكل ألوان السياسة، تارة باتجاه روسيا وتارة باتجاه أمريكا، مشيرا إلى ضرورة الحسم العسكري في هذه المرحلة، لذلك قام الجيش بالضغط على المسلحين وقياداتهم في تلك المنطقة".

    وأشار شبول إلى "قيام المسلحين قبل دخول شهر رمضان باستهداف مناطق مَدَنية للتأثير على الدولة السورية وتضخيم وضع المنطقة في ظل استمرار وجود إرهابيين، لذلك تم استهداف مراكز هؤلاء الإرهابيين في إدلب"، مبينا أنه "كان لابد من هذا القرار لحماية المدنيين الذين طفح بهم الكيل".

    قادة الاحتجاجات بالسودان يدعون إلى العصيان المدني..

    دعا قادة الاحتجاجات والمعارضة بالسودان إلى العصيان المدني في أعقاب ما وصفوه برد "مخيب للآمال" من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم الخاصة بالدستور.

    متظاهرة سودانية تسير بين الجيش خلال الاحتفالات بعد تنحي وزير الدفاع عوض بن عوف كرئيس للمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد
    © REUTERS / STRINGER
    إعلان الحرية والتغيير في السودان: رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية "مخيب للآمال"

    وانتقدت "قوى إعلان الحرية والتغيير" تصريحات المجلس العسكري، معتبرة أن حديثه عن الشريعة مزايدة للكسب السياسي، مضيفة أن المجلس العسكري يستخدم أساليب قديمه في الالتفاف على مطالب الشعب.

    قال أشرف عبد العزيز الكاتب الصحفى السودانى، إن العصيان المدني الذي دعا إليه تجمع قوى إعلان الحرية والتغيير يجيء في سياق الضغط على المجلس العسكري لتلبية متطلبات الثورة التي لم تتحقق بعد، متوقعاً أن يستجيب الشارع لهذه الدعوة وذلك في ضوء سوابق تفاعل الشارع مع حراك الحرية والتغيير قبل ذلك.

    وأشار عبد العزيز إلى أن رفض الحراك لرغبة المجلس العسكري إدراج مادة الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع، يستند إلى أن ذلك من اختصاص المجلس التشريعي وليس من اختصاص المجلس العسكري.

    وأضاف أشرف عبد العزيز أن باب المفاوضات ما زال مفتوحاً ولم يغلق.

    ترامب يتهم الصين بنقض الاتفاق في المحادثات التجارية…

    ترامب
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    ترامب يؤكد أن الصين أجهضت الصفقة خلال المفاوضات التجارية

    اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين "بنقض الاتفاق" الذي أبرم في المحادثات التجارية بينهما، مصعدا لهجة التصريحات العدائية ضد بكين قبيل المفاوضات المرتقبة بين الجانبين، الخميس.

    وجاءت تصريحات ترامب، ردا على تهديدات بكين باتخاذ "إجراءات مضادة ضرورية"، إذا رفعت الولايات المتحدة الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية.

    قال مدير موقع الصين بعيون عربية " محمود ريا "، إن الاتهامات الأمريكية التي وجهها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للصين حول نقض الاتفاق التجاري، هى غير صحيحة وقد فندتها الصين بالأرقام، لافتا إلى أن  ما يحكم العلاقات بين البلدين هو الحاجة التجارية، مضيفا أن الحاجة التجارية الأمريكية كبيرة جدا في مقابل الصينية.

    وأوضح ريا أن الصين تحاول خلق توازن في علاقاتها مع كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال تحفيز الاستيراد.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, دونالد ترامب, تركيا, السودان, الصين, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
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