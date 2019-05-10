تسجيل
19:32 10 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    تضارب الأنباء حول تفجير في بغداد... مجلس الأمن يناقش الأوضاع في ليبيا... ترامب يريد من إيران الاتصال به للتفاوض

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تضارب الأنباء حول تفجير في بغداد يؤدي الى شكوك حول الحالة الأمنية

    أفراد الشرطة العراقية
    worldakhbar.com
    مقتل شخص وإصابة 7 آخرين على الأقل بتفجير انتحاري شرق بغداد
    تضاربت الأنباء حول انفجار هز سوقا بحي مدينة الصدر في شمال شرق بغداد بشأن ما إذا كان أسقط قتلى أو جرحى. وأعلن تنظيم "داعش" مسئوليته عن الهجوم.

    وقال العقيد بالشرطة جمال حميد بأنه تم العثور على طرد على جانب طريق قرب سوق وقام بتفجيره فريق مشترك من الشرطة والجيش أرسلته قيادة عمليات بغداد وأضاف أنه لم يصب أحد في الانفجار.  بينما قال إن بيانا سابقا أصدرته قيادة عمليات بغداد تحدث عن تفجير انتحاري وسقوط عدة قتلى صدر بطريق الخطأ.

    وقالت وسائل إعلام محلية إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قتلوا فيما اعلنت تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم، قائلة إن انتحاريا فجر حزاما ناسفا في مدينة الصدر فقتل ثمانية أشخاص.

    وقال واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية إن انفجار بغداد ليلة أمس يشير إلى ما قلناه قبل ذلك وأشرنا إليه من خلايا "داعش" النائمة التي استغلت شهر رمضان بأجوائه المعروفة لتنفذ ضربة من هذا النوع ، ولم يستبعد الهاشمي أن ينفذ "داعش" هجمات مماثلة في الأيام القادمة.

    وأضاف أن المشكلة في التعاطي مع ملف عودة "داعش" ليس بيد الحكومة فقط ذلك لأن الحدود التي انضبطت من الجانب العراقي ليست كذلك على الجانب السوري مشيرا إلى أن هذه العمليات المتقطعة ستؤثر على البرامج الاقتصادية التي بدأها رئيس الوزراء العراقي في الفترة الأخيرة من خلال جولاته الخارجية.

    مجلس الأمن يجتمع ليناقش فقط الأوضاع الانسانية في ليبيا..

    يعقد مجلس الأمن الدولي جلسةً مغلقة يُناقش خلالها الأزمة الإنسانيّة في ليبيا حيث يشنّ الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر هجوماً على العاصمة طرابلس منذ شهر. وقد طلبت بريطانيا عقد الاجتماع حتى يتسنّى لمسؤول إغاثة أممي إطلاع المجلس على الحالة الانسانية نتيجة الهجوم الذي تسبّب في نزوح 55 ألف شخص وخلّف أكثر من 430 قتيلاً.

    رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج
    © AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
    طرابلس تحث ترامب على منع داعمي حفتر من التدخل في شؤون ليبيا

    وينقسم مجلس الأمن حيال التعامل مع الأزمة الليبيّة، ما أجبر بريطانيا على تعليق تقديم مشروع قرار يطلب وقف إطلاق النار.

    وحول الانقسام الحاصل داخل مجلس الأمن حيال التعامل مع الأزمة الليبية قال رياض صيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والإجتماعية بجنيف لعالم سبوتنيك إن فرنسا تساند سرا وبشكل استخباراتي واضح الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر كذلك موقف ترامب تغير تجاه ما يحدث في ليبيا وظهر ذلك جليا من خلال تغرايداته عبر تويتر وفُهم من ذلك اعطاء الضوء الأخضر لحفتر لدخول طرابلس.

    وأضاف الصيداوي أن الموقف البريطاني لا يستطيع أن يستقل عن الموقف الأمريكي كما تربط روسيا علاقة طيبة مع المشير خليفة حفتر، فهذا هو المشهد لدى القوى الكبرى التي لديها الحق في استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ولا يتبقى سوى عشرة دول "التي تبدي اعتراضا لما يحدث في طرابلس" ليس لها الحق  في استخدام حق النقض "الفيتو" ولا تمثل ثقلا أمام الدول العظمى السالف ذكرها.

    ترامب يريد من ايران الإتصال به لأجل التفاوض والحرس الثوري يرفض

    قالت وكالة تسنيم شبه الرسمية إن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قال إن طهران لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة وإن واشنطن "لن تجرؤ على القيام بعمل عسكري ضد طهران.

    ترامب
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    الحرس الثوري يرد على دعوة ترامب: طهران لن تجري معكم محادثات

    وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس القيادة الإيرانية على التحاور معه بشأن التخلي عن برنامج طهران النووي. ونقلت تسنيم عن يد الله جواني نائب قائد الحرس للشؤون السياسية قوله "لن نجري محادثات مع الأمريكيين.. الأمريكيون لن تجرأوا على القيام بعمل عسكري ضدنا.

    وأكد  الدكتور عماد أبشناس الباحث السياسي الإيراني أن دعوة الرئيس الأمريكي للإيرانيين للحوار هي من قبيل الاستهلاك الإعلامي ليس أكثر فترامب يعلم قبل غيره أنه ليس أهلا لثقة الإيرانيين ولا ثقة أي أحد والدليل على ذلك خروجه من الاتفاق النووي مع إيران ومع القوى الكبرى.

    وأضاف أبشناس لعل ترامب يراهن على عامل الضغط الاقتصادي وربما يعلم ترامب أن الشعب الإيراني تحت هذا اللون من الضغط منذ أربعين عاما وهناك سبعة رؤساء أمريكيين قبله حاولوا ذلك ولم يفلحوا.

    وأشار الباحث السياسي الإيراني إلى أن وساطات عدة يجري بها أصحابها بين طهران وواشنطن ولكن لا أعتقد أنها سيكتب لها النجاح وليست المشكلة في الوساطات وإنما في الولايات المتحدة نفسها.

    انظر أيضا:

    ترامب يثير الجدل مجددا بما قاله عن حماية السعودية مقابل المال
    طرابلس تحث ترامب على منع داعمي حفتر من التدخل في شؤون ليبيا
    ترامب: التعريفات الجمركية على الواردات الصينية ستجلب لنا المزيد من الثروة
    الحرس الثوري يرد على دعوة ترامب: طهران لن تجري معكم محادثات
    ترامب يعتزم ترشيح باتريك شاناهان وزيرا للدفاع
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, مجلس الأمن الدولي, دونالد ترامب, إيران, العراق, ليبيا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مارشال الاتحاد السوفيتي غ. ك. جوكوف على ساحة عام 1905 في سفيردلوفسك الروسية
    شكرا لكم من القلب..."قادة النصر: خلال العرض العسكري"
    فرنسا تطالب بـ دواعشها مقابل تقديم مساعدات للعراق
    فرنسا تطالب بـ "دواعشها" مقابل تقديم مساعدات للعراق
    خارطة عملية تحرير إدلب السورية
    أحدث خارطة لعملية تحرير إدلب السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك