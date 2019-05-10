تضارب الأنباء حول تفجير في بغداد... مجلس الأمن يناقش الأوضاع في ليبيا... ترامب يريد من إيران الاتصال به للتفاوض

تضارب الأنباء حول تفجير في بغداد يؤدي الى شكوك حول الحالة الأمنية

تضاربت الأنباء حول انفجار هز سوقا بحي مدينة الصدر في شمال شرق بغداد بشأن ما إذا كان أسقط قتلى أو جرحى. وأعلن تنظيم "داعش" مسئوليته عن الهجوم.

وقال العقيد بالشرطة جمال حميد بأنه تم العثور على طرد على جانب طريق قرب سوق وقام بتفجيره فريق مشترك من الشرطة والجيش أرسلته قيادة عمليات بغداد وأضاف أنه لم يصب أحد في الانفجار. بينما قال إن بيانا سابقا أصدرته قيادة عمليات بغداد تحدث عن تفجير انتحاري وسقوط عدة قتلى صدر بطريق الخطأ.

وقالت وسائل إعلام محلية إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قتلوا فيما اعلنت تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم، قائلة إن انتحاريا فجر حزاما ناسفا في مدينة الصدر فقتل ثمانية أشخاص.

وقال واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية إن انفجار بغداد ليلة أمس يشير إلى ما قلناه قبل ذلك وأشرنا إليه من خلايا "داعش" النائمة التي استغلت شهر رمضان بأجوائه المعروفة لتنفذ ضربة من هذا النوع ، ولم يستبعد الهاشمي أن ينفذ "داعش" هجمات مماثلة في الأيام القادمة.

وأضاف أن المشكلة في التعاطي مع ملف عودة "داعش" ليس بيد الحكومة فقط ذلك لأن الحدود التي انضبطت من الجانب العراقي ليست كذلك على الجانب السوري مشيرا إلى أن هذه العمليات المتقطعة ستؤثر على البرامج الاقتصادية التي بدأها رئيس الوزراء العراقي في الفترة الأخيرة من خلال جولاته الخارجية.

مجلس الأمن يجتمع ليناقش فقط الأوضاع الانسانية في ليبيا..

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسةً مغلقة يُناقش خلالها الأزمة الإنسانيّة في ليبيا حيث يشنّ الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر هجوماً على العاصمة طرابلس منذ شهر. وقد طلبت بريطانيا عقد الاجتماع حتى يتسنّى لمسؤول إغاثة أممي إطلاع المجلس على الحالة الانسانية نتيجة الهجوم الذي تسبّب في نزوح 55 ألف شخص وخلّف أكثر من 430 قتيلاً.

© AFP 2019 / MAHMUD TURKIA طرابلس تحث ترامب على منع داعمي حفتر من التدخل في شؤون ليبيا

وينقسم مجلس الأمن حيال التعامل مع الأزمة الليبيّة، ما أجبر بريطانيا على تعليق تقديم مشروع قرار يطلب وقف إطلاق النار.

وحول الانقسام الحاصل داخل مجلس الأمن حيال التعامل مع الأزمة الليبية قال رياض صيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والإجتماعية بجنيف لعالم سبوتنيك إن فرنسا تساند سرا وبشكل استخباراتي واضح الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر كذلك موقف ترامب تغير تجاه ما يحدث في ليبيا وظهر ذلك جليا من خلال تغرايداته عبر تويتر وفُهم من ذلك اعطاء الضوء الأخضر لحفتر لدخول طرابلس.

وأضاف الصيداوي أن الموقف البريطاني لا يستطيع أن يستقل عن الموقف الأمريكي كما تربط روسيا علاقة طيبة مع المشير خليفة حفتر، فهذا هو المشهد لدى القوى الكبرى التي لديها الحق في استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ولا يتبقى سوى عشرة دول "التي تبدي اعتراضا لما يحدث في طرابلس" ليس لها الحق في استخدام حق النقض "الفيتو" ولا تمثل ثقلا أمام الدول العظمى السالف ذكرها.

ترامب يريد من ايران الإتصال به لأجل التفاوض والحرس الثوري يرفض

قالت وكالة تسنيم شبه الرسمية إن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قال إن طهران لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة وإن واشنطن "لن تجرؤ على القيام بعمل عسكري ضد طهران.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich الحرس الثوري يرد على دعوة ترامب: طهران لن تجري معكم محادثات

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس القيادة الإيرانية على التحاور معه بشأن التخلي عن برنامج طهران النووي. ونقلت تسنيم عن يد الله جواني نائب قائد الحرس للشؤون السياسية قوله "لن نجري محادثات مع الأمريكيين.. الأمريكيون لن تجرأوا على القيام بعمل عسكري ضدنا.

وأكد الدكتور عماد أبشناس الباحث السياسي الإيراني أن دعوة الرئيس الأمريكي للإيرانيين للحوار هي من قبيل الاستهلاك الإعلامي ليس أكثر فترامب يعلم قبل غيره أنه ليس أهلا لثقة الإيرانيين ولا ثقة أي أحد والدليل على ذلك خروجه من الاتفاق النووي مع إيران ومع القوى الكبرى.

وأضاف أبشناس لعل ترامب يراهن على عامل الضغط الاقتصادي وربما يعلم ترامب أن الشعب الإيراني تحت هذا اللون من الضغط منذ أربعين عاما وهناك سبعة رؤساء أمريكيين قبله حاولوا ذلك ولم يفلحوا.

وأشار الباحث السياسي الإيراني إلى أن وساطات عدة يجري بها أصحابها بين طهران وواشنطن ولكن لا أعتقد أنها سيكتب لها النجاح وليست المشكلة في الوساطات وإنما في الولايات المتحدة نفسها.