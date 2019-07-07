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17:53 07 يوليو/ تموز 2019
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    عالم سبوتنيك

    مهلة إيرانية جديدة لأوروبا للالتزام بالاتفاق النووي

    عالم سبوتنيك
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    مهلة إيرانية جديدة لأوروبا للالتزام بالاتفاق النووي والجيش العراقي يطلق عملية عسكرية لملاحقة "داعش" على الحدود مع سوريا، و"منتدى الحوار الوطني" بالجزائر، يقبل دعوة بن صالح للحوار.

    إيران تمنح أوروبا مهلة جديدة قبل تقليص المزيد من التزاماتها النووية..

    أعلن عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني، الأحد عن منح طهران الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي مهلة 60 يوما إضافية، لتنفيذ الالتزاماتها بالاتفاق النووي.

    وأضاف، إن مهلة الشهرين الجديدة ستمنح الأطراف الأوروبية فرصة جديدة لتنفيذ التزاماتها بالاتفاق، قبل أن تتخذ طهران خطوتها الثالثة في تقليص التزاماتها النووية.

    وفي هذا الإطار، قال الباحث في العلاقات الدولية من باريس زيدان خوليف، "إن المهلة التي حددتها إيران تزعج الأوروبيين، لأن فكرة عدم انتشار الأسلحة النووية في العالم ستكون مهمة صعبة للغاية، لأنه كما يعلم الجميع أن ترامب لن يتنازل عن العقوبات التي فرضها على طهران، كما أنه هو المستفيد من هذه الأزمة تزامنا مع قرب دخوله إلى العهدة الثانية من الانتخابات الأمريكية".

    وأشار خوليف، إلى أن الإيرانيين أيضا يستفيدون من هذه المهلة لأنهم سيقلصون التزاماتهم النووية طالما استمرت العقوبات الأمريكية عليهم.

    وأردف خوليف قائلا "إن الموقف الفرنسي هو الموقف الوحيد المختلف عن باقي الدول الأوروبية، فهو يسعى إلى أن يجمع كل الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي على طاولة المفاوضات من جديد".

    الجيش العراقي يطلق عملية عسكرية  لملاحقة فلول "داعش" على الحدود سوريا

    أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الأحد، انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في ثلاث محافظات على الحدود مع سوريا.

    وورد في بيان للقيادة أن العملية العسكرية، تستهدف تطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وصولا إلى الحدود الدولية العراقية السورية".

    قال المحلل العسكري والأمني العراقي، د/ معتز محيي، "إن هذه العملية ليست الأولى بينما تنفذ عمليات من الحين والآخر كعمليات الأنبار وعمليات الجزيرة بالتنسيق مع الحرس الشعبي والعشائري، لإجراء عمليات تفتيشية عن المسلحين القادمين عبر الحدود العراقية السورية.

     وأكد محي "أن هناك تنسيقا يحدث بين القوات العراقية والسورية خلال العمليات، كما أن هناك تنسيق مع قوات التحالف الدولي المنتشرة في قواعد موجودة في بغداد وفي التنف السوري سابقا والتنف العراقي كذلك".

    وأضاف "أن القوات التي تتولى مسئولية حماية الحدود السورية العراقية قوات من حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الحشد العشائري الموجود في القرى النائية".

    منتدى الحوار الوطني بالجزائر يقبل دعوة بن صالح للحوار شريطة عزل رموز النظام السابق

    أعلنت أحزاب جزائرية معارضة، قبول دعوة الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح للحوار واتفق 700 من ممثليها في اجتماع "منتدى الحوار الوطني"، على عرض خطة طريق على الجيش، تتضمن خطوات للخروج من الأزمة والعودة إلى المسار الانتخابي.

    قال الكاتب والمحلل السياسي الجزائري، "توفيق بوجادة"، إن هناك شروط لضمان نجاح انعقاد حوار وطني شامل واجراء انتخابات.، ودعا السلطة لتقديم تنازلات كبادرة حسن نية لانجاح الحوار.

    وأضاف بوجادة، إن هذه الشروط، تتلخص في ضرورة محاسبة جميع رموز نظام بوتفليقة، وإزاحة الحكومة الحالية وتعويضها بحكومة تكنوقراط، وإعادة النظر في قانون الإنتخابات وإعادة صياغة قانون انتخابات جديد وتعديل القانون المتعلق بلجنة مراقبة الإنتخابات والإشراف عليها.

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    تنظيم داعش, أمريكا, إيران, العراق
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