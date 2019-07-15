Widgets Magazine
تسجيل
16:43 15 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    تدشين أكبر قاعدة بحرية قطرية قبالة إيران

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تتناول حلقة اليوم ثلاثة مواضيع: بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدعو لاستئناف المفاوضات مع إيران؛ قطر تدشّن أكبر قواعدها لأمن الحدود البحرية قبالة إيران؛ قوى الحرية والتغيير في السودان تطلب تأجيل التفاوض مع المجلس العسكري.

    بريطانيا وفرنسا وألمانيا يدعون لاستئناف المفاوضات مع إيران

    دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك إلى ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

    وأعرب قادة الدول الثلاث عن قلقهم من أن الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي أبرم في 2015، قد يتعرض لمزيد من الانهيار، وشددوا على أن الأمر متروك لطهران لضمان استمرار الصفقة.

    وقال الباحث في العلاقات الدولية، ناصر زهير:"إن الدعوة الأوربية لإيران للعودة إلى مائدة التفاوض هي الأخيرة بعد زيارة المبعوث الفرنسي التي لم تفسر عن نتائج كبيرة حتى خرج هذا البيان الذي حذر من وقوع نزاع عسكري وتعاطف مع الطرفين."

    وأشار زهير إلى أن الأوربيين يعتقدون، أن هذه هي الفرصة الأخيرة للذهاب إلى المفاوضات خاصة بعد الصدامات الأخيرة، مؤكدا أن أوروبا تحاول إيصال رسالة بأنها فعلت ما بوسعها وتلقي الكرة في ملعب إيران وفي حال لم تستجب فإننا سنذهب إلى الأسوأ.

    وأكد زهير أن أوروبا تحاول تقريب وجهات النظر وحاولت تقديم حوافز بتفعيل ألية انستيكس، وحصل ماكرون على تعهد من ترامب بهدنة اقتصادية في حال ذهبت إيران لمفاوضات، لكن إيران تتعنت وتريد الغاء العقوبات قبيل المفاوضات أو أن تقوم أوروبا بتعويضها عن كافة العقوبات، معتبرا أن هذا أمر صعب حيث أوقفت واشنطن ما قيمته خمسين مليار دولار من عائدات النفط والبتروكيماويات ولن تكون أوروبا قادرة على هكذا تعويض.

     قطر تدشّن أكبر قواعدها لأمن الحدود البحرية قبالة إيران

    افتتحت قطر، أمس الأحد، أكبر قواعدها البحرية المتخّصصة بأمن الحدود وحراسة الموانئ والمنشآت النفطية، في وقت تشهد المنطقة توترا بين طهران وواشنطن.

    ودُشّنت قاعدة الظعاين في منتصف الساحل الشرقي للإمارة في منطقة سميسمة على بعد نحو 30 كلم شمال الدوحة، قبالة إيران التي تبعد نحو 230 كلم عن قطر.

    في هذ الصدد، قال المحلل السياسي أحمد المصري، إن افتتاح قاعدة الظعاين بحضور قائد القوات المشتركة في الخليج وعقب الزيارة التي قام بها الأمير تيم إلى واشنطن، يعطي مؤشرات أنها مرتبطة تماما بالتطورات الإقليمية مع تزايد التوتر في مياة الخليج.

    وأوضح المصري:"أن القطريين وحدهم يتحملون تكلفة إنشاء وتشغيل القاعدة الجديدة، مذكرا بتصريحات ترامب التي أعرب فيها عن استحسانه لتوسيع قاعدة العديد بتكلفة ملياري دولار على حساب قطر. "

    وعبر المصري عن اعتقادة بأن كل قوى المنطقة ستشارك في القوة البحرية الجديدة التي تتحدث عنها واشنطن مؤخرا، لتأمين الخليج خاصة أن الجيش الأمريكي يتمركز في أكبر قاعدة عسكرية له في الخارج في العديد بقطر، مشيرا إلى أن الدوحة ستكون جزءا من هذه المنظومة، وقد صرح ترامب بأن هذه القوة ستقوم بمهمة شرطي منطقة الخليج للحفاظ على سلامة المرور.

    قوى الحرية والتغيير بالسودان، تطلب تأجيل التفاوض مع المجلس العسكري

    فشلت جولة التفاوض التي كانت مقررة، أمس الأحد، بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، وقوى إعلان "الحرية والتغيير" في الانعقاد مجددا بناء على طلب من قوى "الحرية والتغيير".

    ووفقا لموقع "سودان تريبيون" فقد طلبت قوى إعلان "الحرية والتغيير" من الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة تأجيل جلسة المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي التي كانت منتظرة أمس لـ48 ساعة، ريثما تحسم مواقفها الداخلية حول الوثيقة الدستورية.

    قال محمد كباشي عضو تجمع القوى المدنية:" إن قوى الحرية والتغيير جادة في التواصل مع المجلس العسكري الانتقالي، على خلاف ما يثار، مؤكدا استئناف المفاوضات مع المجلس العسكري، غدا الثلاثاء."

    وأضاف، إن مسودة الاتفاق تم تحويلها إلى اللجان الفنية المعنية  ولكافة الكتل لدراستها لإبداء الملاحظات، مشيرا إلى عقد اجتماع لمناقشة الملاحظات عليها.

    وتابع أنه تم التوافق على تأجيل اللقاء المشترك مع المجلس العسكري ليوم غدا الثلاثاء حتى يتم صياغة التحفظات ونقاط الخلاف من خلال اللجنة الفنية وصياغتها في إطار قانوني.

    الكلمات الدلالية:
    قطر, قاعدة بحرية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات خلال يوم إيفان كوبالا في أوكرانيا
    قط يسرق أضواء كأس أمم أفريقيا في مصر ومسابقة "حمل الزوجات"... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الناتو يمنح فرصة أخيرة لروسيا
    "الناتو" يمنح فرصة أخيرة لروسيا
    إنفوجرافيك - المروحية مي-35 إم
    المروحية "مي-35 إم"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك