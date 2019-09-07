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17:51 07 سبتمبر/ أيلول 2019
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    عالم سبوتنيك

    دوريات تركية أمريكية في سوريا...تعثر المحادثات في اليمن... تشكيل قوة دولية في مضيق هرمز

    عالم سبوتنيك
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    أنقرة تعلن بدء تسيير دوريات أمريكية تركية مشتركة شمال شرق سوريا...

    قوات الجيش التركي على الحدود السورية التركية
    © Sputnik . Hikmet Durgun
    الدفاع التركية تعلن عن خطط لبدء دوريات برية تركية-أمريكية في سوريا
    قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن بلاده خططت لبدء تسيير الدوريات البرية المشتركة في "المنطقة الآمنة" شمال شرق سوريا، اعتبارا من يوم غد الأحد.

    وأضاف أكار أن أنقرة تعتبر عمليات التحليق المروحية المشتركة مع الأمريكيين شمال سوريا فرصة لتحديد كل ما يستوجب القيام به في الميدان، بما في ذلك تدمير "التحصينات الإرهابية".

    قال الكاتب والمحلل السياسي التركي "يوسف كاتب أوغلو"، إن هذه الخطوة تدخل ضمن إطار ما يسمى بالتفاهمات الأولية لإقامة منطقة آمنة بشمال شرق سوريا وبالتالي تركيا تقوم بما عليها من إلتزامات وترحب بالتفاهمات الأولية ولكن تسيير  الدوريات التركية الأمريكية المشتركة ليس كافيا ولا يعني أن هناك توافق وتطابق في الرؤى بين الطرفين في قضية المنطقة الآمنة.

    وأضاف أوغلو "أن الهدف الأول لتركيا هو وجود إلتزام نهائي فيما يخص المنطقة الآمنة و أن تدار هذه المنطقة من قبل تركيا.

    تعثر محادثات جدة بين الحكومة اليمنية و المجلس الانتقالي ...

    أفادت وكالة "رويترز"،  بأن مفاوضات السلام الجارية في مدينة جدة السعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وصلت لطريق مسدود وأن طرفي الصراع يستعدان لمواصلة القتال.

    في هذا الإطار، شدد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية، معمر الإرياني، على أن الحكومة المعترف بها دوليا لن تقبل وجود جماعات مسلحة خارج سيطرتها في عدن، لأن ذلك يخالف الدستور والقانون، على حد قوله

    و قال عبد الكريم الأنسي المدير التنفيذي لمنظمة اليمن أولًا، إن " السبب في تعثر مباحثات جدة حول الأزمة اليمنية ترجع لوجود مشكلة حقيقة لدى المجلس الإنتقالي الجنوبي، وكان يجب على الحكومة الشرعية أن تتفهم هذه المعطيات وتحتويها، ولكن على مدار أربع سنوات كان الرئيس هادي يؤجل هذه الحلول ويغلق أبوابه، وبالتالي زادت التراكمات حتى وصلت أزمة الجنوب إلى ما نراه الأن".

    واعتبر الأنسي في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، أن رفض الحكومة الجلوس مع لانتقالي في مباحثات جدة قرار غير موفق، حيث يجب أن تتعامل بطريقة أكثر جدية من ذلك، ولا يعرف اليمنين يومًا سياسة الحوار الغير مباشر إلا من خلال حكومة هادي مؤخرًا-وفق قوله-، موضحًأ أن الانتقال كيان يمني على أرض الواقع، ويعاني من مشاكل يمكن حلها بالجلوس والتفاهم.

    السفن الحربية الإيرانية في مضيق هرمز
    © AFP 2019 / Ebrahim Noroozi
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    الدنمارك تبحث مع دول أوروبية تشكيل قوة دولية في مضيق هرمز...

    أفادت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن بأن بلادها تجري محادثات مع الدول الأوروبية حول تشكيل قوة بحرية دولية في مضيق هرمز في الخليج.

    وأضافت إنها "بلادها في حوار مع عدد من الدول الأوروبية حول كيفية تنظيم مثل هذه القوة".

     في هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي، كامل حواش، إن الحديث عن تشكيل قوة بحرية دولية في مضيق هرمز "كان قد طرح في شهر يوليو الماضي بعد التصعيد الذي حصل وقتها و دعت له بريطانيا، مشيرا إلى أنه "ما زال هناك تخوف من تدهور الوضع الأمني لحاملات النفط".

    ولفت إلى أن "هناك تخوفا من رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن أنه سيكون شرطي مضيق هرمز، ولكن بعد ذلك طالب الجميع بتسهيل العمل بأمان في هذه المياه الحساسة دوليا"، مؤكدا أن "ذلك سيأخذ بعض الوقت لموافقة الجميع للمشاركة به".

    ويرى حواش أنه "من مصلحة الجميع أن يصل النفط القادم من الخليج لحاجة الدول إليه حتى مع تأكيد الولايات المتحدة أن لديها ما يكفي من النفط وليست بحاجة لنفط يأتي من الخليج".

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