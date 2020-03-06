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17:15 GMT06 مارس/ آذار 2020
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    وقف إطلاق النار في إدلب يدخل حيز التنفيذ...لا انتخابات مبكرة في العراق دون قانون جديد

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    مواضيع حلقة اليوم: وقف إطلاق النار في إدلب السورية يدخل حيز التنفيذ بعد الاتفاق الروسي التركي في موسكو، والمفوضية العليا للانتخابات في العراق لا يمكنها إجراء انتخابات مبكرة ما لم يتم تشريع قانون الانتخابات الجديد من قبل مجلس النواب، ووزير الخارجية البريطاني يلتقي الرئيس اليمني في الرياض ويدعو أطراف النزاع إلى العودة لطاولة المفاوضات.

    وقف إطلاق النار في إدلب السورية يدخل حيز التنفيذ بعد الاتفاق الروسي التركي في موسكو

    كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، قد اتفقا على أن يدخل نظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية حيز التنفيذ، بعدما تبنى الجانبان وثيقة مشتركة تشمل عدة نقاط لتسوية الأوضاع في إدلب، بينها وقف إطلاق نار وإنشاء ممر آمن عرضه 6 كيلومترات شمالا و6 كيلومترات جنوبا من الطريق "M4"، وبدء الدوريات الروسية التركية المشتركة يوم الـ15 مارس/آذار الجاري على طول الطريق "M4".

    قال أستاذ العلوم السياسية، عمار قناة، إن وقف إطلاق النار في إدلب السورية سيدخل حيز التنفيذ لمدة أسبوع أو عشرة أيام على الأقل، لحين حدوث بعض الانتهاكات التي سترتكب من قبل التنظيمات الإرهابية، معتبرا أن هذه الهدنة مرحلية لإتمام المفاوضات القادمة حول مصير التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها.

    وأوضح: "بالنسبة لنقاط المراقبة التركية، من الواضح أنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق نهائي بشأن استمرار وجودها أو أعدادها أو المسافة بينها وبين الجيش العربي السوري في الاتفاق الروسي التركي، لكن من المتوقع أنه سيتم التوصل إلى صيغة معينة بشأنها في المرحلة القادمة".

    المفوضية العليا للانتخابات في العراق لا يمكنها إجراء انتخابات مبكرة ما لم يتم تشريع قانون الانتخابات الجديد من قبل مجلس النواب

    قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إنها لا يمكنها إجراء انتخابات مبكّرة ما لم يتم تشريع قانون الانتخابات الجديد وملحقاته من قبل مجلس النواب، مؤكدة جاهزيتها الإدارية والفنية واللوجستية لإجراء هذه الانتخابات.

    وأكد بيان للمفوضية أن إجراء عملية انتخابية عادلة وفقاً للمعايير القانونية والدولية، يتطلب إسراع مجلس النواب في استكمال إجراءات تشريع قانون الانتخابات والجداول الملحقة به، والتي تحدد الدوائر الانتخابية، وعدد المقاعد لكل دائرة.

    يأتي ذلك في وقت تستمر فيه أزمة اختيار اسم رئيس جديد للوزراء، في وقت دخلت فيه أسماء جديدة إلى بورصة الأسماء المتداولة؛ وطرح أسماء قديمة من بينها حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق.

    قال النائب بالرلمان العراقي، أحمد الكناني، إن مجلس النواب العراقي صوت على قانون انتخابات مجلس النواب بالآلية التي كان يطالب بها الشعب العراقي نظرا لوجود دوائر متعددة، فتم الاتفاق على قوائم فردية وهذا هو مطلب الشارع العراقي حتى لا تكون هناك سطوة من قبل بعض الكتل السياسية على المقاعد وحتى يعطي مجالا للكفاءات والنخب وأبناء الشعب العراقي غير المنتمين لأحزاب ومن الممكن أن يكون لهم وجود داخل مجلس النواب.

    وأشار إلى أن هذا القانون في دائرة الخلاف لأن أغلب الكتل السياسية صوتت على قانون مجلس النواب. أما فيما يخص الحكومة فكل كتلة سياسية لها وجهة نظر معينة، خاصة بعد إخفاق محمد توفيق علاوي في إقناع الكتل السياسية في تمرير حكومته من خلال مجلس النواب. وتابع" هناك اتفاق من جميع الكتل السياسية والمكونات الشعبية في كافة المحافظات لتشكيل حكومة يكون لها مهام محددة وأساسية منها إجراء انتخابات مبكرة، وبالتالي قد لا يكون هناك خلاف من حيث المبدأ ولكن قد تكمن بعض الخلافات في اختيار بعض الشخصيات، لكن من المتوقع أن لا تقع الكتل السياسية في نفس الخطأ حين يتم التوافق على توفيق علاوي.

    وزير الخارجية البريطاني يلتقي الرئيس اليمني في الرياض ويدعو أطراف النزاع إلى العودة لطاولة المفاوضات

    جدد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب دعم بلاده لمساعي إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، وذلك خلال لقائه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في الرياض، مجددا دعم بلاده للحل السياسي للأزمة.

    وفي بيان له عقب زيارته الرياض ولقائه الملك سلمان بن عبدالعزيز، أشار المسؤول البريطاني إلى أن الصراع اليمني يعتبر أحد أسوأ الكوارث الإنسانية التي يتسبب فيها الإنسان، داعياً جميع أطراف النزاع إلى خفض التصعيد بشكل عاجل، والعودة إلى الطاولة قبل وقوع مزيد من الضحايا.

    قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، جمال محسن، إن "بريطانيا لها باع كبير في الملف اليمني وطرحت مفترحات عديدة للحل السياسي"، مشيرا إلى وجود "تداعيات في جبهة الرئيس هادي مع سقوط عاصمة الجوف خلال الفترة الماضية إضافة إلى الرؤية البريطانية الخاصة بالمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسيطر على عدن وعدد كبير من المحافظات المحررة".

    ولفت إلى أن "بريطانيا تملك الرؤية والقدرة على طرح حلول سياسية على الأطراف السياسية بعدما تم عرقلة مبادرة الرياض التي تم توقيعها وفشلت، ما ضغط على طرف الرئيس هادي".

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