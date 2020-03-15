أول دورية روسية تركية مشتركة على طريق حلب - اللاذقية و الفرقة 101 الأمريكية تصل العراق

تسيير أول دورية روسية تركية مشتركة على طريق حلب - اللاذقية تنفيذا لاتفاق إدلب، وقوة ضاربة من الفرقة 101 المحمولة جوا الأمريكية تصل العراق، والجيش الإثيوبي يؤكد استعداده للتصدي لأي هجوم عسكري يستهدف سد النهضة.

تسيير أول دورية روسية تركية مشتركة على طريق حلب - اللاذقية تنفيذا لاتفاق إدلب

أكدت وزارة الدفاع الروسية، تسيير أول دورية مشتركة مع تركيا على جانب من طريق "M4" الدولي في منطقة إدلب لخفض التصعيد، تنفيذا للاتفاق الروسي التركي حول إدلب.

لكنها أشارت إلى اختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على طريق "M4" بإدلب ، بسبب استفزازات من قبل تشكيلات إرهابية.

في هذا الصدد، قال هشام جابر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إن لطريق إم 4 الرابط بين حلب واللاذقية عبر إدلب أهمية استراتيجية لوصل الساحل السوري بمدينة حلب اقتصادياً وسياسيا وعسكريا فهي مغلقة منذ ثماني سنوات.

وأشار جابر إلى أن سيناريو اعتصام الأهالي بتحريض "جبهة النصرة" لمنع مرور الدوريات مسؤلية تركيا فهي التي ترعاها وتنفق عليها.

ولفت جابر إلى أن مدينة جسر الشغور مدينة مهمة جدا وسيطرة الجيش السوري عليها سيترتب عليه أشياء كثيرة جدا لصالح الجيش السوري.

قوة ضاربة من الفرقة 101 المحمولة جوا الأمريكية تصل العراق

قال مصدر أمني عراقي، لـ"سبوتنيك"، إن قوات الفرقة 101 الأمريكية الهجومية الجوية الوحيدة في العالم، في طريقها إلى العراق، لتبادل المواقع في إحدى المقار العسكرية العراقية.

وحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن عناصر الفرقة 101 الأمريكية المحمولة جوا ستصل إلى القاعدة، في تبادل أماكن مع شركة أمنية.

قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، نجم القصاب إن إرسال واشنطن لقوات الفرقة 101 المحمولة جوا للعراق، يعد رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة لا ترغب في الإنسحاب من الأراضي العراقية.

وأكد أن أمريكا لا ترغب في الانسحاب حتى من القواعد التي شُيدت وبُنيت بعد 2003 ، رغم استهداف قاعدة التاجي القريبة من بغداد.

وأضاف أن إرسال واشنطن لهذه الفرقة، يعني أيضا أن الولايات المتحدة عندما ترسل مثل هذه الأسلحة المتطورة، تهدف أولا لحماية قواعدها العسكرية، ولحماية سفارتها وكذلك مصالحها في الأراضي العراقية.

الجيش الإثيوبي يؤكد استعداده للتصدي لأي هجوم عسكري يستهدف سد النهضة

قال رئيس أركان الجيش الإثيوبي الفريق أول آدم محمد إن الجيش مستعد للتصدي لأي هجوم عسكري يستهدف سد النهضة، و الرد على مصدر الهجمات بالمثل.

وجاءت تصريحات آدم خلال زيارته مع عدد من كبار قادة الجيش الإثيوبي موقع سد النهضة غربي البلاد.

قال هانئ رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التلويح بالاستعداد العسكري من جانب إثيوبيا بعد فشل المفاوضات ما هو إلا نوع من الحشد الداخلي لتأييد نظام آبي أحمد الذي يتأرجح حاليا في ظل معارضة قوية في الانتخابات.

وحمل رسلان إثيوبيا مسؤولية فشل المفاوضات، مشيرا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين الموقفين المصري والإثيوبي فيما يتعلق بموضوع سد النهضة، فبينما يتمسك الطرف المصري بالمفاوضات يتخذ الجانب الإثيوبي المفاوضات ساترا لاستكمال بناء السد.

وأشار رسلان إلى أن إثيوبيا تريد فرض أمر واقع، وهو سلوك يُعقد الموقف ولا يتسم بالتحضر أو مراعاة العلاقات بين الدول وهو أقرب للهمجية منه إلى الدبلوماسية، وعلى الجانب الآخر ما زالت مصر تتحدث عن المفاوضات.