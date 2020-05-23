واشنطن تؤكد رفضها للحل العسكري في ليبيا... زيارة نائب رئيس الوزراء العراقي للسعودية

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال اتصال هاتفي برئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، وأن الحل عبر العودة للمسار السياسي، والالتزام بمخرجات مؤتمر برلين.

من جانبه قال رئيس حكومة الوفاق فائز إن حكومته تخوض "حربا فرضت عليها" وأنها "تصد اعتداء أدى إلى نزوح مئات الآلاف ووقوع القتلى ودمار البنى التحتية والمناطق السكنية".

في هذا السياق، أعرب المحلل السياسي الليبي كمال الزايت، عن اعتقاده أن رفض واشنطن للحل العسكري وضرورة العودة للعملية السياسية لحل الأزمة في ليبيا، يتماهى مع الموقف الجزائري من الأزمة الليبية.

وأضاف أن هذا الموقف هو عين الصواب لأن التجربة أثبتت أن القوة والمقاربة العسكرية لا يمكن أن تحل المشكلة في ظل صعوبة التحكم في الوضع الأمني الذي يضرب ليبيا بالفوضى بينما تحاول أطراف أخرى تغذية الصراع.

نائب رئيس الوزراء العراقي في زيارة رسمية للسعودية بتكليف من الكاظمي

بدأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والنفط بالوكالة العراقي، د. علي علاوي والوفد المرافق له، زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، أمس الجمعة.

وقال علاوي، إن "الهدف من الزيارة هو الدعم الفوري النقدي للموازنة، و تحفيز الشركات والمؤسسات السعودية الأهلية، خصوصا في مجالات الطاقة والزراعة، وحثها على الدخول إلى الأسواق العراقية من خلال الاستثمارات، إضافة إلى تفعيل الجانب التجاري

قال الكاتب و المحلل السياسي العراقي، باسم أبو طبيخ، إن العلاقة بين العراق والسعودية تاريخية ومتذبذبة، مشيرا إلى أن العلاقات العراقية السعودية قد شابها توترات خاصة مع بداية العملية السياسية في العراق ومنذ الاحتلال الأمريكي في 2003 .

وأضاف أن بغداد تريد جذب الاستثمارات السعودية للعراق، كون بغداد تعاني من أزمة اقتصادية، لكنه أشار إلى أن الرياض لم تنفتح على العراق بشكل كامل بعد.

الأمم المتحدة: النظام الصحي لليمن "انهار فعليا" مع تفشي فيروس كورونا

قالت الأمم المتحدة، إنه من المعتقد أن فيروس كورونا ينتشر في أنحاء اليمن حيث "انهار" نظام الرعاية الصحية بها "فعليا"، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تسعى لجمع تمويل عاجل.

وأكد ينس لايركه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن البرامج التي تحافظ على أرواح الناس والضرورية للغاية في مكافحة كورونا ستضطر للتوقف إذا لم يتم جمع هذا التمويل".

في هذا الصدد، قال الكاتب الصحفي اليمني، أكرم الحاج، إن اليمن منذ قرابة ستة أعوام من الحرب قد وصل النظام الصحي فيه إلى وضع مترد تماما، ورسائل الأمم المتحدة بشأن ذلك جاءت متأخرة فالمنظمة الدولية تعلم حقيقة الوضع الصحي تماما في اليمن الذي لا يمتلك أي مقومات لمجابهة وباء كورونا..

وأضاف أن الأطراف المتصارعة في اليمن يتحملون تبعات ما يحدث في اليمن وما تواجهه البلاد فهؤلاء المتصارعون لا هم لهم سوى السلطة ومن يحكم.