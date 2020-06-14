تبون يؤكد سعي الجزائر لحل الأزمة الليبية... هجوم على معسكر التاجي شمال العراق

الموضوعات: الرئيس الجزائري يؤكد سعي بلاده لحل الأزمة الليبية عن طريق الحوار.. هجوم جديد على معسكر التاجي شمال العراق رُغم تعهد بغداد بحماية القواعد العسكرية للتحالف.. بعد اتهامات القاهرة لإثيوبيا بالتعنت.. جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة غدا الاثنين.

الرئيس الجزائري يؤكد سعي بلاده لحل الأزمة الليبية عن طريق الحوار

أكد رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، سعي الجزائر لحل الأزمة الليبية عن طريق الحوار بين الأطراف المتنازعة، وحل الأزمة وفق مخرجات مؤتمر برلين، بعيدا عن التدخلات الخارجية.

جاء ذلك في بيان للرئاسة الجزائرية عقب محادثات تبون مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح بالجزائر، أمس السبت.

وعن مضمون المحاداثات، قال صالح إن: "الرئيس الجزائري أكد سعيه رفقة الرئيس المصري و الرئيس التونسي لكي يكونوا يدا واحدة من أجل حل الأزمة".

قال نور الدين ختال الكاتب والمحلل السياسي الجزائري:"إن تغير المعادلة العسكرية على الأرض في ليبيا هو الذي دفع معسكر حفتر للقبول بالوساطة الجزائرية، مشيرا إلى أن الجزائر لم ترفض ولم تقبل المبادرة المصرية التي جاءت متأخرة"، على حد قوله.

وأوضح أن الجزائر عرضت وساطتها في الأزمة الليبية مرارا، ولكن قائدة الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح هما من كان يرفض تلك الوساطة.

هجوم جديد على معسكر التاجي شمال العراق رُغم تعهد بغداد بحماية القواعد العسكرية للتحالف

ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن صاروخي كاتيوشا سقطا على معسكر التاجي العراقي الذي يضم قوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دون خسائر تذكر.

وجاء الهجوم بعد يومين من افتتاح جلسات الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد التي تعهدت خلاله بغداد بحماية القواعد العسكرية التي تضم قوات التحالف.

إلى ذلك اعلنت قيادة العمليات المشتركة فتح تحقيق فوري وتكثيف العمل الاستخباري للكشف عن الجهات المسؤولة عن الهجوم وتقديمها للعدالة.

قال كاظم الشمري رئيس ائتلاف الوطنية في البرلمان العراقي:" إن الهجمات على مطار التاجي وكذلك على مطار بغداد ليس جديدا فلطالما تكررت هذه الهجمات ويعلن عدد من الأطراف الرافضة للوجود الأمريكي عن مسئوليتها عن هذه الهجمات، وقد وعدت الحكومة العراقية بفتح تحقيق فوري للكشف عن منفذي هذه الهجمات".

وأشار الشمري إلى حصر السلاح بيد الدولية هو مطلب شعبي ورسمي وليس مطلبا دوليا فقط، وهذا الأمر سيستفز هذه الأطراف التي أشرنا إليها لا شك في هذا، لافتا إلى أن الحوار الأمريكي العراقي هو الذي أوجد مثل هذه الهجمات التي ترسل من ورائها تلك الأطراف رسائل واضحة.

بعد اتهامات القاهرة لإثيوبيا بالتعنت... جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة غدا الاثنين

أعلنت وزارة الري والموارد المائية المصرية، أن هناك موقفا حاسما بشأن سد النهضة بعد 24 ساعة، وذلك بعد ما وصفته القاهرة بتعنت الجانب الإثيوبي وإصراره على فرض رؤيته.

وأوضحت الوزارة أن اجتماع ثلاثي يضم (إثيوبيا ومصر والسودان)، يُعقد، غدا الاثنين، سيتم خلاله تقييم مسار المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة.

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن السودان بصدد إعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة بناء على ملاحظات الدول الثلاث خلال اجتماعهم السابق، وستعرض في اجتماع الغد.

أرجع الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، سبب تعثر المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة إلى تعنت الجانب الإثيوبي ورغبته في الاستئثار بمياه النيل الأزرق باعتباره نهرا إثيوبيا خالصا وليس نهرا دولياً كما هو مقرر في قانون الأنهار الدولية العابرة للحدود.

وأضاف نور الدين أن حصة إثيوبيا وحدها من بحيرة تانا أكبر من حصة السودان ومصر مجتمعتين، لكنها تتجاهل هذا ناظرة نظرة غير موضوعية للتوزيع العادل للمياه.