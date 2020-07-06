"الوفاق" تتوعد بالرد على قصف قاعدة الوطية..تحالف "الفتح" يتهم السفارة الأمريكية بتحولها لثكنة عسكرية

الموضوعات: قوات "الوفاق" الليبية تتوعد بالرد على قصف قاعدة الوطية العسكرية؛ تحالف "الفتح" يتهم السفارة الأمريكية بتحولها لثكنة عسكرية في قلب بغداد؛ حركة "النهضة" التونسية تعتزم مراجعة موقفها من حكومة الفخفاخ بسبب شبهة تضارب المصالح.

قوات "الوفاق" الليبية تتوعد بالرد على قصف قاعدة الوطية العسكرية

توعدت قوات حكومة الوفاق الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، بالرد على قصف قاعدة الوطية الجوية ، الاستراتيجية شرقي العاصمة الليبية طرابلس.

وذكر المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، محمد قنونو، أن الغارات التي استهدفت القاعدة الواقعة جنوب طرابلس نفذت من قبل طيران أجنبي داعم لـ"الجيش الوطني" الذي يقوده المشير خليفة حفتر، بهدف رفع معنوياته.

قال المحلل السياسي الليبي، إبراهيم بلقاسم، إن استهداف قاعدة الوطية العسكرية هو تطور خطير جدا في الحرب بالوكالة علي الأراضي الليبية، مرجحا أن يكون القصف تم بواسطة طائرة فرنسية حسب تقديرات محلية وشهود عيان.

وأضح أن هذا التطور يشير إلي تفاقم التوتر بين فرنسا وتركيا وقد يذهب إلي صراع مباشر بين الطرفين خاصة بعد المناوشات التي حدثت في المتوسط من خلال فرقاطات فرنسية مع قطع بحرية تركية.

وأعرب المحلل السياسي الليبي عن اعتقاده أن الأحداث تذهب باتجاه إنهاء الصراع في ليبيا والتسوية السياسية، حيث إن العملية القتالية بين الطرفين متوقفة منذ حوالي شهر.

تحالف "الفتح" يتهم السفارة الأمريكية بتحولها لثكنة عسكرية في قلب بغداد

وأشار "التحالف" إلى أن "الفعل الذي أقدمت عليه السفارة الأمريكية، أمر مستغرب وغير مسؤول، ويعد انتهاكا لكل الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية، وينذر باستمرار انتهاك السيادة الوطنية وحرمة الدولة العراقية".

قال "رئيس كتلة الرافدين بالبرلمان العراقي يونادم كنا، إنه ليس هناك معلومات مؤكدة عن تحول السفارة الأمريكية في بغداد إلي ثكنة عسكرية، وأن هذا الأمر إن ثبت فهو غير مقبول، على حد قوله.

وأكد أن محاولات القوات العراقية لصد الهجمات علي المنطقة الخضراء غير ناجحة حتي الآن، لافتا إلى أن هذه الهجمات تسئ للعراق وهيبته، داعيا لزيادة الجهود الاستخبارية لمواجهتها.

في السياق نفسه، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، د. أحمد الشريفي، إن "الولايات المتحدة لم تأخذ موافقات رسمية من الحكومة العراقية أو تنسق معها في مسألة نشر بطاريات الصواريخ سواء في قواعدها الموجودة في العراق أو في السفارة الأمريكية ،الأمر الذي يعتبر انتهاكا للسيادة العراقية .

واستنكر الشريفي نشر بطاريات للدفاع عن السفارة الأمريكية ، معتبرا ذلك، خروجا عن المألوف والأعراف الدبلوماسية وغير مقبول لا في القانون العراقي ولا الدولي.

حركة "النهضة" التونسية تعتزم مراجعة موقفها من حكومة الفخفاخ بسبب شبهة تضارب المصالح

أكدت حركة "النهضة" التونسية، أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس، نيتها مراجعة موقفها من الحكومة، معتبرة أن شبهة ت ضارب المصالح التي تلاحق رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ ، أضرت بصورة الائتلاف الهش.

من جانبه، قال الفخفاخ إنه مستعد للاستقالة إذا ثبت مخالفته للقانون، مؤكدا رفض اتهامه بالفساد.

و كان النائب البرلماني، ياسين العياري، كشف الأسبوع الماضي عن وثائق رسمية، تظهر أن شركات يملك الفخفاخ أسهما فيها، فازت بصفقات مع الدولة بقيمة 15 مليون دولار.

قال عضو مجلس شوري حركة النهضة التونسية، جلال ورغي، إن الحركة أعلنت الأسبوع الماضي أنها تدعم رئيس الحكومة والاستقرار الحكومي إلي أن تثبت التحقيقات إذا ما كان هنالك شبة فساد ضد رئيس الحكومة أم لا .

وأوضح ،ورغي، أن رئيس الحكومة لا يبدي الجهد الكافي من أجل تأمين التضامن الحكومي بين مكونات الائتلاف الحكومي.

وأضاف أن هناك أحزاب تكاد تكون متصارعة ومتناقضة ويضرب بعضها البعض داخل الائتلاف الحكومي ، مشيرا إلى غياب التضامن الحكومي يجعل الحكومة في وضع هش وغير قادرة علي انجاز أي سياسات.

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