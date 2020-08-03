استقالة وزير الخارجية اللبناني...المجلس الأعلى يدعو مجلس النواب لاتخاذ خطوات شجاعة لتوحيد ليبيا

الموضوعات: استقالة وزير الخارجية اللبناني بسبب ما وصفه بغياب الرؤية الواضحة للحكومة، والرئيس الجزائري يأمر بالتحقيق في أعمال تستهدف استقرار الدولة، والمجلس الأعلى للدولة بليبيا يدعو مجلس النواب لاتخاذ خطوات شجاعة لتوحيد الوطن.

استقالة وزير الخارجية اللبناني بسبب ما وصفه بغياب الرؤية الواضحة للحكومة

© REUTERS / AZIZ TAHER تعيين وزيرا جديدا للخارجية والمغتربين في لبنان ، لرئيس الحكومة حسان دياب، بسبب ما وصفه بغياب الرؤية الواضحة للحكومة، ورفضا للمصالح المتناقضة المتحكمة في مفاصل الدولة اللبنانية.

وأضاف في بيان الاستقالة، أنه "حمل آمالا كبيرة بالتغيير والإصلاح، لكن الواقع أجهض جنين الأمل في صنع بدايات واعدة من رحم النهايات الصادمة".

واختتم بالقول: "إن في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة، إن لم يجتمعوا حول مصلحة الشعب اللبناني وإنقاذه، فإن المركب لاسمح الله سيغرق بالجميع"، على حد قوله.

في هذا الصدد، قال الكاتب الصحفي جورج العاقور، إن "وزير الخارجية المستقيل ناصيف حتي هو الوزير الوحيد المستقل في الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أن هناك من حيث الشكل تهميشا لدوره، لافتا إلى أنه كان يتم تكليف مدير الأمن العالم بمهام خارجية بملفات دبلوماسية الأمر الذي يهمش دور الدبلوماسية".

وأوضح العاقور أن "وزير الخارجية السابق جبران باسيل، ما زال يحاول السيطرة على قرارات وزارة الخارجية من خلال شبكة الموظفين عبر إملاء بعض القرارات، وعبر تدخله بتعيينات دبلوماسية، كما أن الحكومة لم تقم بخطوات عملية لإنقاذ لبنان.

الرئيس الجزائري يأمر بالتحقيق في أعمال تستهدف استقرار الدولة

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بفتح تحقيق فيما وصفته الحكومة بأعمال منظمة لهز استقرار البلاد بعد نقص السيولة في البنوك، ونشوب حرائق ضخمة في الغابات، وانقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه.

وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، إن حدوث ثلاث عمليات في نفس الشهر وهي نقص السيولة وانقطاع الكهرباء والماء أمر غريب، مشيرا إلى أن هناك أعمالا منظمة تهدف إلى إثارة الشقاق وعدم الاستقرار في البلاد.

في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي نور الدين ختال، إن هناك اشتباه في إجرام متجزئ نجمت عنه الأعمال التي تضرب استقرار الجزائر حاليا.

وفيما يتعلق بأزمة السيولة النقدية، قال إن هناك أطراف محسوبة على النظام السابق لها علاقات مع رجال أعمال موقوفين حاليا بتهم الفساد، تقف خلف هذه الأزمة.

وأكد أن الشاع الجزائري، متأجج بالفعل حاليا جراء الأزمات ومعاناة الاقتصاد بسبب تراجع النفط وجائحة كورونا، إضافة لأسباب سياسية، لافتا إلى أن هذه العوامل جميعها ستزيد من غضب الشارع.

المجلس الأعلى للدولة بليبيا يدعو مجلس النواب لاتخاذ خطوات شجاعة لتوحيد الوطن

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري، مجلس النواب إلى الالتئام كاملا في مدينة واحدة، واتخاذ خطوات شجاعة لتوحيد الوطن.

وأضاف أنه "هناك فرصة مهمة للمضي قدما في طريق السلام، ونبذ الفرقة والاتحاد من أجل الوطن"، مؤكدا أن دعوته للسلام "لا تنبع من ضعف".

وشدد المشري على أن قوات حكومة الوفاق عازمة في نفس الوقت على اجتثاث من وصفهم بالانقلابيين من جذورهم، على حد قوله.

وقال رئيس مركز الأمة للدراسات، محمد الأسمر إن دعوة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، هدفها قطع الطريق على مبادرة عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي للحل، خصوصا بعد الترحيب الدولي بها.

وأكد الأسمر أن "دعوة خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، لا أساس لها من الناحية العملية والبروتوكولية، لأن مجلس النواب عندما لم يستطع الاجتماع في طرابلس قرر أن تعقد كافة الجلسات بكامل النصاب في طبرق وبالتالي فإن وحدة الاجتماع متاحة بالفعل".

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