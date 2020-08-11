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    عالم سبوتنيك

    استهداف قافلة معدات أمريكية على الحدود العراقية الكويتية... أردوغان يدعو قادة البحر المتوسط للحوار

    عالم سبوتنيك
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    استهداف قافلة تنقل معدات للجيش الأمريكي على الحدود العراقية الكويتية وإيران في بؤرة الاتهام.

    قالت مصادر أمنية ان انفجارا قرب معبر جريشان على الحدود العراقية الكويتية استهدف قافلة تنقل معدات للقوات الأمريكية. ولم يتضح بعد ما إذا كان أي جنود أمريكيين موجودين في القافلة أو ما إذا كان أي شخص قد أصيب في التفجير. ونفى الجيش العراقي حدوث الواقعة. ونفت القوات المسلحة الكويتية أن يكون الهجوم قد وقع على أحد المواقع على حدودها الشمالية مع العراق، مؤكدة أن الحدود مستقرة وآمنة.

    وقالت السفارة الأمريكية في الكويت إنها تتحرى الأمر، وأعلنت جماعة شيعية عراقية مسلحة اسمها أصحاب الكهف مسؤوليتها عن الهجوم ونشرت مقطعا مصورا يظهر فيه انفجار عن بعد. وقالت إنها تمكنت من تدمير معدات عسكرية أمريكية وأجزاء كبيرة من المعبر.

    وقال الكاتب والمحلل السياسي عصام الفيلي إن "ما جري على الحدود العراقية الكويتية ربما يكون جزءا من عملية قامت بها بعض الفصائل المسلحة القريبة من إيران والتي نقلت عملياتها من استهداف السفارة الأمريكية إلى خارج قطاعات المدن العراقية وربما يكون هذا جزء من عملية استباقية تنفذها هذه الجهات وهناك جهة أعلنت مسؤليتها أما بيانات النفي من قيادة العمليات العراقية ورئاسة الأركان الكويتية فربما لأن الحدث خارج حدود اختصاصها ولأنها غير معنية في هذا الإطار حيث تعنى بالاساس في داخل حدوها لكن وكالات الأنباء تداولت هذه الأخبار حيث أن كل دولة معنية بحدودها وتبقى تصريحات المراسلين الصحفيين هي شاهد العيان في هذ الأحداث". 

    أردوغان يدعو قادة البحر المتوسط إلى الحوار لحل النزاع القائم شرق المتوسط

    دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دول البحر المتوسط كافة إلى حضور اجتماع يتم خلاله التوصل إلى صيغة مقبولة تحمي حقوق الجميع.

    وأكد استعداد بلاده لحل النزاعات من خلال "الحوار القائم على الإنصاف في البحر المتوسط" وقال الرئيس التركي: "لن نقبل حبسنا في سواحلنا من خلال بضع جزر صغيرة متجاهلين مساحة تركيا الشاسعة البالغة 780 ألف كيلومتر".

    وقالت وزارة الخارجية التركية، إن "اليونان أظهرت من خلال اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي أبرمته مع مصر أنها غير صادقة في موضوع الحوار مع تركيا".

    وقال  الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي  ناصر زهير إن "الدول التي يمكن أن تقبل بدعوة أردوغان إلى الحوار وبالجلوس إلى طاولة مفاوضات مع تركيا الآن هي ايطاليا وربما اليونان في مرحلة لاحقة، لكن بالنسبة لمصر وقبرص من غير الوارد أن تلبي الدعوة  نظرا للتوترات الأخيرة، وربما تقبل اليونان في مرحلة لاحقة لأنها كانت في مفاوضات مع تركيا في ألمانيا وكانت هناك آليات للمحادثات لكنها توقفت بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود ".

    وأكد زهير أن "الجلوس إلى طاولة المفاوضات ضروري لكنه صعب جدا في الوقت الحالي نطرا للخلافات الكبيرة يين تركيا ودول شرق المتوسط وأيضا لتشابك الكثير من الملفات سواء في موضوع ليبيا أو ترسيم الحدود بين الوفاق وتركيا وهناك أمور تعقد دعوة أردوغان وقد تكون هناك فرصة للتفاوض إذا تمت تنقية الأجواء وتخفيف التوتر مع مصر وقبرص وفي وجود جهة دولية ترعى الحوار مثل الأمم المتحدة أو منظومة البحر المتوسط".

    الحكومة اللبنانية تستقيل بعد ضغوط شعبية ودولية

    أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب استقالة حكومته قائلا إن الانفجار القوي الذي هز بيروت وفجر مشاعر الغضب لدى المواطنين كان نتيجة للفساد المستشري. وقتل ما لا يقل عن 163 شخصا وأصيب ما يربو على ستة آلاف في انفجار أكثر من ألفي طن من مادة نترات الأمونيوم في مستودع بمرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب.

    قالت وكالة "رويترز" إنها اطلعت على وثائق تقول إن مسؤولين أمنيين لبنانيين حذروا رئيس الوزراء ورئيس الدولة الشهر الماضي من أن وجود 2750 طنا من نترات الأمونيا في مخزن بمرفأ بيروت يمثل خطرا أمنيا ربما يدمر العاصمة إذا انفجرت تلك المواد.

    وقال بشارة خيرالله مستشار الرئيس اللبناني السابق، ميشال سليمان، إن "استقالة الحكومة ليست الحل الكامل لمشكلة لبنان لكنها مدخل اساسى للحل بعد أن اثبتت الحكومة انها غير قادرة على فعل شيء وهي ميتة منذ ولادتها ميتة لم تنتج أي شيء حتى قبل وقوع الحادثة الكبرى وهي تتحمل مسؤولية الحادثة لا سيما أن هناك تقارير تؤكد علم رئيس الوزراء بوجود هذه الشحنة وخطورتها".

    وأشار خير الله إلى أن "الحل يبدأ بتشكيل حكومة منتجة من وزراء اصحاب سمعة وكفاءة جيدة يتولون الوزارات ويكونون أصحاب اختصاص وخبرة وتكون الحكومة الجديدة موثوقة من قبل اللبنالنيين لأن أي حكومة لا تحظى بثقة الشارع ستفشل".

    انظر أيضا:

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