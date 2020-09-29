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    عالم سبوتنيك

    السعودية: ضبط خلية إرهابية دربها الحرس الثوري الإيراني... اجتماع طاريء لمجلس الأمن حول قره باغ

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: السعودية تقول إنها ضبطت خلية إرهابية دربها الحرس الثوري الإيراني، مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في قره باغ، ترقب للمناظرة الأولى بين ترامب وبايدن قبل الانتخابات الأمريكية.

    السعودية تقول إنها ضبطت خلية إرهابية دربها الحرس الثوري الإيراني

    أعلنت السعودية أنها فككت هذا الشهر خلية إرهابية واتهمت الحرس الثوري الإيراني بتدريب عناصرها وعددهم عشرة متهمين، وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة في السعودية في بيان نقلته وسائل إعلام سعودية: "ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة". وأضاف المتحدث أن عناصر الخلية تلقت ”داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية“ لعدة أسابيع في أواخر عام 2017. وذكر البيان أنه جرى ”ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة“ في المملكة.

    وقال التلفزيون الإيراني نقلا عن سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن حديث السعودية عن تفكيكها خلية إرهابية دربتها طهران "لا قيمة له".

    وقال الكاتب والمحلل السياسي السعودي ورئيس منتدى الخبرة، د. أحمد الشهري، إنه "يمكن ان نقرأ من خلال المضبوطات التي تم ضبطها مع الخلية الإرهابية من راء هذه الخلية، وما الذي تستهدفه حيث تشير المضبوطات إلى أن هناك خطط نوعية فلم تعد تلك الطرق التقليدية القديمة باستخدام الاسلحة النارية أوالمتفجرات انما اصبح هناك إرداة ورغبة في شن ضربات نوعية أو عملية اختراق لاجهزة معينة او الوصول إلى اهداف معينة أو أشخاص بعينهم لأن وجود نظارة  مفخخة أو بها اجهزة تصوير أو تنصت يدل على أن هناك خطط استخباراتية وهذه الخطط نقرأها في عمليات القاعدة وداعش وهو أيضا نفس الاسلوب الذي تمارسة ميليشيا الحوثي في اليمن ولذلك فهذه البصمات تدل على أن الحرس الثوري متورط " 

    وأكد الشهري أن "ثلاثة من المضبوطين اعترفوا بأنهم تلقوا تدريبات لدى الحرس الثوري الإيراني مثلما أوضح بيان أمن الدولة.

    من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني د. عماد ابشناس إنه السعودية  تقوم عادة كلما واجهت أزمات داخلية بتوجيه مثل هذه الاتهامات للأشخاص الذين تعتقلهم وهذا ليس بأمر جديد والأمر غير مرتبط بالوضع الإيراني بل بالوضع الداخلي السعودية".

    وحول ما إذا كانت إيران ستطالب بالمشاركة في التحقيقات قال أبشناس إنه "لا توجد أي اتصالات رسمية مع السعودية ومن الممكن أن تقوم إيران بهذا الطلب لكن اتصور لن تسمح المملكة بهذا"، وأكد الكاتب أن "الموضوع ليس ذي أهمية بالنسبة لإيران حيث انه يتعلق بمشاكل داخلية سعودية".

    مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئا لمناقشة التطورات في قره باغ

    يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا يناقش فيه التطورات في ناغورني قره باغ التي تشهد منذ نهاية الأسبوع الماضي معارك دامية، ويأتي الاجتماع بمبادرة قامت بها ألمانيا وفرنسا وتحظى بتأييد دول أوروبية أخرى هي إستونيا وبلجيكا وبريطانيا. ويزداد التصعيد يوميا بين أذربيجان وأرمينيا في جنوب القوقاز، حيث قالت الجارتان إنهما نشرتا مدفعية ثقيلة اليوم، في أحدث جولات القتال بينهما بسبب منطقة ناغورني قرة باغ. ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرمينيا إلى وضع حد لما وصفه بـ "احتلال ناغورني قره باغ".

    وقال أستاذ العلوم السياسية د. دكتور طارق فهمي إن "التصعيد في اقليم ناجورني قرة باغ نزاع وكلاء ومرتبط بتحركات من اطراف اقليمية وهناك تاريخ لهذه الأزمة لم يحسم في صدامات سابقة وحسابات لأطراف اقليمية في هذه الأزمة مثل تركيا وإيران وروسيا والقضية لاتقتصر على الوجود الإثني". 

    وأكد فهمي أن "تركيا لديها أوراق ضاغطة في هذه الأزمة وهي تدعم أذربيجان ولها علاقات اقتصادية كبيرة وخطوط غاز وتعاون استثماري فضلا عن دور المجلس التتري الأذربيجاني ولديها أيضا ورقة المرتزقة الذين بدأت تحركهم من سوريا، فيما تحظى أرمينيا تحظى بدعم الجانب الروسي وله مصالحة منطقة القوقاز".

    ترقب للمناظرة الأولى بين ترامب وبايدن قبل الانتخابات الأمريكية

    يترقب الناخبون الأمريكيون المناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة دونالد ترامب وجو بايدن في ظل انقسام كبير تشهده الولايات المتحدة حول العديد من القضايا. وتحتدم المنافسة بين المرشحين قبل المواجهة الأولى بينهما مع تصدر بايدن استطلاعات الرأي على صعيد البلاد لكن ترامب ما زال يعول على المرحلة القادمة.

    وتأتي المناظرة في ظل اتهامات لترامب بالتهرب الضريبي بعد ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" عن كونه لم يدفع ضرائب تقريبا خلال العشر سنوات الماضية كما تأتي قضية تحدي ترامب للديمقراطيين بترشيح القاضية المحافظة ايمي باريت لتتولى منصب رئيس المحكمة العليا وهو ما رفضه الديمقراطيون.

    وقال خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، د. أحمد سيد أحمد، إن "المناظرات الانتخابية الأمريكية عادة لاتؤثر بشكل كبير على مسارات الانتخابات، خاصة أن معظم الناخبين حسموا أمرهم ويبقى التأثير فيما لا يتجاوز حدود 6 % في إمكانية تغيير خيارات الناخبين خاصة في الولايات المتأرجحة لكنها تظل فرصة مهمة للمرشحين لعرض وجهات النظر بشأن القضايا الداخلية والخارجية". 

    وأكد خبير الشؤون الأمريكية أن "هذه المناظرة ربما هي الأهم في في تاريخ أمريكا خاصة في ظل حالة الانقسام الشديد في المجتمع الأمريكي وتحديات كورونا والعنصرية والعنف وسيمثل الرئيس المقبل أهمية كبيرة في التاريخ الأمريكي في ظل هذه التحديات".

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