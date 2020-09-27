قبل المناظرة الأولى… ترامب يصر على إجراء "تحليل مخدرات" لجو بايدن

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإجراء "تحليل مخدرات" للمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، قبل أو بعد المناظرة الرئاسية التي تجمعهما الثلاثاء المقبل.

وكتب ترامب، على "تويتر"، اليوم الأحد: "سأصر على طلب إجراء تحليل مخدرات لجو بايدن "النائم"، قبل أو بعد المناظرة الرئاسية بيني وبينه مساء الثلاثاء".

وتابع: "بالطبع، سأوافق على إجراء تحليل مخدرات أنا أيضا"، مضيفا: "آداء بايدن في المناظرات يكون غير متزن، ولكي يصبح معتدلا فإن السبيل الوحيد لذلك هو تناول جرعة من المخدرات".

وقال ترامب: "المخدرات وحدها هي التي يمكن أن تكون سببا في التفاوت الظاهر في الآداء".

ومن المقرر أن يلتقي بايدن وترامب في أول مناظرة بينهما في 29 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمدينة كليفلاند في أوهايو، الولاية المتأرجحة والتي سترجح، مع مثيلاتها من الولايات المتأرجحة بين الحزبين، كفة من سيفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020

ويتواجه ترامب، 74 عاما، وبايدن، 77 عاما، في المناظرة الرئاسية التي تبدأ في الساعة 21:00 من مساء الثلاثاء (الواحدة فجر الأربعاء بتوقيت غرينتش) في جامعة "كيس ويسترن ريزيرف" وستكون الأولى من بين ثلاث مناظرات مقررة بين ترامب وبايدن.

ومن المقرر أن يتم إجراء المناظرتين اللاحقتين بين بايدن وترامب في 15 و22 أكتوبر/ تشرين الأول في ميامي بولاية فلوريدا وفي ناشفيل بولاية تينيسي على التوالي.

وتعقد مناظرة أخرى بين نائب الرئيس مايك بنس والمرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس السناتورة كامالا هاريس، حيث يتواجهان في مناظرة وحيدة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول في ليك سيتي بولاية يوتا.