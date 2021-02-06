تسجيل
15:02 GMT06 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    اختيار الحكومة الليبية المؤقتة الجديدة.. واشنطن تقول إن الاتفاق النووي سيكون أساسا لاتفاق جديد

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202102061048029503-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-/

    ترحيب أممي و دولي باختيار الحكومة الليبية المؤقتة بقيادة المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي و الدبيبة رئيسا للحكومة. البيت الأبيض يؤكد أن الاتفاق النووي الإيراني سيكون أساسا لاتفاق جديد أقوى، "الجنائية الدولية" تقرر ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية وسط رفض أمريكي وإسرائيلي.

    ترحيب أممي ودولي باختيار الحكومة الليبية المؤقتة بقيادة المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي والدبيبة رئيسا للحكومة

    رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتشكيل الحكومة الليبية المؤقتة، بقيادة محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة، و دعا كل الأطراف الليبية والدولية إلى احترام هذا القرار.

    و رحبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة بالاتفاق على تشكيل حكومة مؤقتة جديدة لليبيا، لكنهم أكدوا أن الطريق "لا يزال طويلا".

    ووصفت الدول تشكيل حكومة مؤقتة جديدة بأنه "خطوة حيوية"، مشيرين إلى أن "السلطة التنفيذية الموحدة سيتعين عليها تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وبدء برنامج مصالحة ذي مغزى وتنظيم انتخابات عامة".

    في هذا الصدد، قال رئيس مركز الأمة للدراسات الاستراتيجة، د. محمد الأسمر أن هناك "مخاوف حول مصادقة البرلمان على السلطة التنفيذية الجديدة  خلال 21 يوما، لأن البرلمان الليبي مازال منقسم على نفسه، متوقعا عدم التصديق على السلطة الجديدة في البرلمان.

    وأشار  في هذا الصدد إلى وجود "كتلة طرابلس وكتلة أخرى انبثقت بعد اجتماعات بوزنيقه وذهبت إلى اجتماعات غدامس في مخالفة للائحة التنفيذية التي عمل عليها البرلمان".

    وأضاف أنه " إذا لم يتم التصديق على السلطة التنفيذية الجديدة وهذا متوقع سيكون هناك جسما تشريعيا ثالثا بجوار مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ويصبح وقتها ملتقي الحوار هو من يصادق على هذه الحكومة".

    البيت الأبيض يؤكد أن الاتفاق النووي الإيراني سيكون أساسا لاتفاق جديد أقوى

    قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين باساكي، إن الولايات المتحدة سترد بالمثل إذا استأنفت إيران التزامها بالاتفاق النووي، الذي قد يكون بمثابة أساس لمزيد من المفاوضات.

    وأوضحت أنه " إذا عادت إيران إلى الامتثال الكامل بخطة العمل المشتركة الشاملة، فإن واشنطن ستفعل الشيء نفسه ثم تستخدمه كمنصة لبناء اتفاقية أطول وأقوى تتناول أيضا مجالات أخرى مثيرة للقلق"، بحسب قولها.

    وأجرى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ما وصفه بـ "المباحثات المهمة" مع نظرائه الأمريكي أنتوني بلينكن والألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب، بشأن إيران وكيفية التعامل مع التحديات النووية وفي مجال الأمن الإقليمي.

    قال خبير الشؤون الإيرانية، محمد شمص إن تصريح الخارجية الأمريكية يعني أن هناك تفاهم أو رغبة في العودة للاتفاق النووي، لكن ما يحدث من تجاذب وإلقاء الكرة بملعب إيران هو نوع من الضغط في التفاوض المرتقب.

    وأكد شمص أن أي ادارة إيرانية قادمة لن توافق على اتفاق جديد، مشيرا إلى أن مراهنة  واشنطن على أن الرئيس القادم قد يغير في الموقف الايراني،  يدل على عدم دراية أمريكية بالواقع الايراني.

    "الجنائية الدولية" تقرر ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية وسط رفض أمريكي وإسرائيلي

    أقرت المحكمة الجنائية الدولية، اختصاصها بالتحقيق بقضايا جرائم الحرب التي تم ارتكابها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تضم الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

    من جانبه قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: "أن هذا القرار يبرهن على استقلالية المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه التي أدارتها إسرائيل".

    من ناحيته أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "المحكمة الجنائية، أثبتت مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية".

    إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اعتراضها على قرار المحكمة، مؤكدة "التزام الرئيس بايدن القوي بأمن إسرائيل، بما في ذلك مواجهة المساعي لاستهداف إسرائيل بشكل غير عادل".

    في هذا السياق، قال وزير شؤون الأسري الفلسطيني السابق أشرف العجرمي، إن القرار يعني من الناحية القانونية أن قادة إسرائيل يخضعون للمحاكمة أمامها إذا تم رفع قضايا بارتكاب جرائم حرب ضدهم.

    وقال إن هذا يشمل ليس فقط القتل والاعتقال بل أيضا الاستيطان وتهجير الأسر وتدمير ممتلكاتهم وكل ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي، بما في ذلك الاحتجاز ومصادرة الحريات خاصة ان اسرائيل تمارس هذا الانتهاكات بشكل منهجي"، على حد قوله.

    وأكد المسؤول السابق أن "إسرائيل ليست في واقع أن تملي على المحكمة اعتراضها بعد هذا القرار، حيث أن الدول الموقعة على ميثاق روما هي التي ستطبق القرار، وسيحاكم المدانين من الإسرائيليين في هذه الدول  ولن يمكن لإسرائيل أن تمنع هذا حتى لو أعلنت رفضها".

    انظر أيضا:

    ماذا نعرف عن الدبيبة والمنفي المنتخبين لقيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا
    الخارجية الإيرانية: نرحب بتشكيل سلطة جديدة في ليبيا
    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, أمريكا, إيران, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة خلال جلسة تصوير على شاطئ لوكنجا في مقاطعة آتشيه، إندونيسيا 31 يناير 2021
    نبذة مصورة عن أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    بيبي يؤجل زيارته إلى الإمارات والبحرين
    بيبي يؤجل زيارته إلى الإمارات والبحرين
    13 معلومة عن جيف بيزوس أغنى رجل في العالم
    13 معلومة عن جيف بيزوس أغنى رجل في العالم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك