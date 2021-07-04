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    عالم سبوتنيك

    استراتيجية الأمن الوطني الروسية الجديدة تعتبر تدريب "الناتو" على النووي يزيد الخطر العسكري على روسيا

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: استراتيجية الأمن الوطني الروسية الجديدة تعتبر تدريب "الناتو" على النووي يزيد الخطر العسكري على روسيا... رئيس الحكومة الليبية يؤكد أنه لا يمكن السماح بعودة حالة الحرب و الخلاف في البلاد مرة أخرى... الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع للفصائل في قطاع غزة.

    استراتيجية الأمن الوطني الروسية الجديدة تعتبر تدريب "الناتو" على النووي تزيد الخطر العسكري على روسيا

    صادق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على استراتيجية الأمن الوطني الجديدة لروسيا، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ فورا.

    واعتبرت الاستراتيجية الجديدة، مناورات حلف "الناتو" التي تتضمن إمكانية استخدام السلاح النووي بأنها تزيد الخطر العسكري على روسيا.

    جاء في وثيقة استراتيجية الأمن الوطني الجديدة أن: "ما يساهم في تقوية الخطر العسكري والتهديدات العسكرية لروسيا الاتحادية، هو محاولات الضغط على روسيا وحلفائها وشركائها بالقوة، و تنمية البنية التحتية العسكرية لحلف الشمال الأطلسي قرب الحدود الروسية، و تفعيل نشاط الاستخبارات، والتدرب على استخدام تشكيلات عسكرية كبيرة والسلاح النووي ضد روسيا".

    في هذا السياق، قال المحلل السياسي الروسي، ليونيد سوكيانين، إن: "أولويات الأمن القومي الروسي تكمن في حماية المصالح الاقتصادية والقومية والاستراتيجية لروسيا الاتحادية".

    وأضاف أنه: "لم تتغير استراتيجية الأمن القومي الروسي، لكن  طرأت عليها بعض التعديلات التي تعكس التطورات الأخيرة في العالم، و التطورات على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري"، مشيرا إلى أن الأولوية تكمن في حماية مصالح روسيا في كافة الاتجاهات بما في ذلك المشاريع العسكرية التي ينفذها حلف شمال الأطلسي وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية.

    رئيس الحكومة الليبية، يؤكد أنه لا يمكن السماح بعودة حالة الحرب و الخلاف في البلاد مرة أخرى

    قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إنه لا يمكن السماح بعودة الحرب والخلاف مرة أخرى في ليبيا، مؤكدا أن "هناك فوضى في السفارات الليبية في الخارج". 

    وأضاف أنه: "تم استعادة هيبة الدولة مرة أخرى، وتم التأكيد في مؤتمر برلين 2 أن أي حل بشأن ليبيا يجب أن يبدأ من الداخل وليس من الخارج ويمر عبر الليبيين".

    إلى ذلك، هدد القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، بأنه: "في حال عدم التوصل إلى حل فإن الجيش الليبي مستعد مرة أخرى لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والمجرمين"، بحسب قوله.   

    في هذا الإطار، قال المحلل السياسي الليبي، سامي الأطرش، إن: "كل القوى العسكرية في ليبيا والتي تدعي الشرعية المزيفة تشكل تهديدا للمسار الديموقراطي والدولة المدنية والمصالحة الوطنية، خاصة بعد نتائج الحوار السياسي في جنيف".

    وشدد على ضرورة: "إجراء عدالة انتقالية في ليبيا قبل المسار السياسي والعسكري، الأمر الذي قد ينتج بعده مصالحة وطنية بشكل حقيقي وموضوعي يتم فيها تسوية كافة الحقوق بشكل قانوني ومشروع ومتفق عليه دوليا".

    الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع للفصائل في قطاع غزة

    قصفت طائرات حربية إسرائيلية، موقعين يتبعان لحركة "حماس" في قطاع غزة، ردا على ما قالت تل أبيب إنه استمرار لإطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه إسرائيل.

    وقال مراسل "سبوتنيك"، إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات على مواقع تتبع للفصائل الفلسطينية المسلحة في مدينة غزة حيث قصفت موقع "بدر" التابع لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس.

    ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات من الفصائل الفلسطينية بشأن القصف الإسرائيلي.

    في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، مصطفى الصواف، إن: "الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بينيت تريد أن تُثبت جدارتها بأنها الأقوى وقادرة على ردع الجانب الفلسطيني".

    وأكد أن المقاومة الفلسطينية تعطي في المقابل مجالاً للوسطاء للتهدئة، لكن إذا استمر التصعيد بهذا الشكل وعلى نفس الوتيرة من قبل القوات الإسرائيلية، فلن تتردد المقاومة في الرد، مشيرا إلى أنه إذا لم تنجح جهود الوساطة فقد يتحول ذلك لمواجهة بين الطرفين مفتوحة وحتمية، بحسب قوله.

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