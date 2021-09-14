تسجيل
15:08 GMT14 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    أول باخرة تحمل وقود إيراني تصل سوريا.. بينيت يقوم بأول زيارة لمصر منذ 10 سنوات

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202109141050148794-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B0-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA/

    الموضوعات: أول باخرة تحمل مشتقات نفطية إيرانية تصل ميناء بانياس السوري لمساعدة لبنان، ونفتالي بينيت يقوم بزيارة رسمية هي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي لمصر منذ عشر سنوات، والحشد الشعبي يعيد 30 ألف عنصر ممن سبق وفسخ عقودهم في العراق.

    أول باخرة تحمل مشتقات نفطية إيرانية تصل ميناء بانياس السوري لمساعدة لبنان

    قال الأمين العام "حزب الله" اللبنانية، حسن نصر الله، إن أول باخرة تحمل مشتقات نفطية إيرانية للبنان وصلت ميناء بانياس السوري لمساعدة لبنان خلال أزمته الاقتصادية.

    وشكر نصر الله السلطات السورية على استقبال الشحنة في موانئ سوريا وعلى تسهيل نقلها برا إلى لبنان، قائلا "إن الوقود سيصل سهل البقاع اللبناني يوم الخميس. وقال في خطاب بثه التلفزيون "قيل لنا إن مجيء الباخرة قد يؤذي البلد ونحن لا نريد أن نؤذي البلد فذهبنا إلى خيار آخر".

    ويقول خصوم "حزب الله" في لبنان إن الشراء يهدد بفرض عقوبات على بلد مستنزف بالفعل، وقد وافقت الولايات المتحدة على إدخال الغاز المصري عبر الأردن وسوريا.

    في حديثه لـ "عالم سبوتنيك" قال دكتور أحمد الزين، الكاتب والمحلل السياسي وخبير الشؤون الدولية، إن:

    "موضوع الباخرة الإيرانية الحاملة مشتقات نفطية هو موضوع مزعج كثيرا لواشنطن، والعديد من المحللين يشيرون إلى أن تشكيل الحكومة في لبنان مرده إلى هذه السفن الآتية من إيران لذا الولايات المتحدة تنظر إليها بعين الريبة وهي لا تستطيع إيقافها في البحر لكن تعمل جاهدة لتأمين الظروف حتى لا يستفيد منها الشعب اللبناني".

    وأضاف الزين أن "واشنطن لا تريد للبنان أن يقع في أزمات أكبر، لذا لم نر عقوبات أخرى بعيدا عن بعض الشخصيات المعاقبة وفي الوقت ذاته هناك تضييق خناق بالفعل لكن دون الوصول إلى انهيار لبنان حتى لا تعطي واشنطن الفرصة لروسيا وإيران والصين مثلا أن يصبحوا حضنا شرقيا للبنان بدلا من الحضن الغربي التاريخي".

    نفتالي بينيت يقوم بزيارة رسمية هي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي لمصر منذ عشر سنوات

    اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي لمصر منذ عشر سنوات.

    وتلقى بينيت دعوة من السيسي الشهر الماضي. ولعبت مصر دورا بارزا، منذ مايو/ أيار، في الوساطة ومحاولة تنفيذ وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بعد صراع استمر 11 يوما بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على القطاع.

    وقال بينيت إن المحادثات التي جرت في منتجع شرم الشيخ شملت الدبلوماسية والأمن والاقتصاد. وأفاد بيان من الرئاسة المصرية بأن السيسي أشار خلال المحادثات إلى الجهود التي بذلتها مصر لتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإلى أهمية الدعم الدولي لجهود إعادة الإعمار هناك.

    في حديثه لـ "عالم سبوتنيك" قال سمير غطاس، مدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في القاهرة، إن:

    "هناك سببا موضوعيا لغياب اللقاءات المصرية الإسرائيلية على مثل هذا المستوى، لأنه مازال في مصر يتردد ما يوصف بالسلام البارد وأجواء واسعة من التحفظ الشعبي الشديد على تطبيع كامل للعلاقات. وقد التقى الرئيس السيسي قبل ذلك مع نتنياهو لكن لم تجر هذه المقابلات علنا في القاهرة أو شرم الشيخ كما كان يحدث في عصر مبارك، وبالفعل هذه المرة جاءت بدعوة سابقة".

    وأضاف غطاس أن مصر لعبت دورا مهما فيما يسمى باتفاق "السلام الإبراهيمي" والرئيس السيسي كان ممهدا لهذا الإطار، وهذه الزيارة تحاول إعادة العلاقة الثنائية المهمة بين الجانبين وكذلك بعد ما لعبت مصر الدور الكبير في وقف إطلاق النار وإيقاف دائرة الحرب في فلسطين مايو/ أيار الماضي".

    الحشد الشعبي يعيد 30 ألف عنصر ممن سبق وفسخ عقودهم في العراق

    أعاد الحشد الشعبي 30 ألف عنصر ممن سبق وفسخ عقودهم في السنوات الماضية، إلى العمل، بعد موجة احتجاجات متواصلة أمام المنطقة الخضراء المحصنة ومقر الحشد وسط العاصمة بغداد.

    تأتي هذه الخطوة قبل أقل من شهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وأرجع خبراء اتخاذ الحشد هذه الخطوة في الوقت الراهن، إلى زيادة حظها في الانتخابات المنتظرة.

    وقال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إن الهيئة تمكنت من استيعاب 30 ألفاً من المفسوخة عقودهم"، موضحاً أن تمويل ذلك سيكون "من موارد الهيئة الخاصة وليس بفلس واحد من خارج ميزانية الهيئة".

    وفي حديثه لـ "عالم سبوتنيك" قال أثير الشرع، المحلل السياسي، إن:

    "إعادة الحشد الشعبي 30 ألف عنصر ممن سبق وفسخ عقودهم لا توجد له دوافع انتخابية بقدر ما هناك تحديات أمنية وهناك بعض الأماكن التي تحتاج تعزيز الحشد الشعبي بعناصر إضافية في هذا التوقيت، وما به من استحقاقات وخصوصا بعد الخروقات الأمنية في كركوك وديالا والطارمية ولاسيما هؤلاء الثلاثين الفا العائدين وهي عناصر جاهزة ومدربة وسيعودون بمعنويات عالية".

    وأضاف الشرع أن "كل القوات المسلحة تتمتع بجاهزية عالية لكن التجارب أثبتت أن عناصر الحشد الشعبي هي التي تحسم المعركة ويستطيع التعاطي مع المناطق الرخوة أمنيا خاصة ضد الخلايا الإرهابية عالية التجهيز بمعدات لا يوجد مقابل لها في الجيش العراقي لكن مهارات الحشد الشعبي تكفل لهم كبح جماح وتوغل الإرهابيين فعناصر الحشد الشعبي تتمتع بخبرة واسعة في مثل هذه الأحداث الكبرى".

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة الأزياء كيندال جينر خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    أكثر الأزياء إثارة وغرابة من حفل "ميت غالا 2021"
    اكتمال بناء خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2
    اكتمال بناء "التيار الشمالي 2"
    حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي
    حكومة لبنان الجديدة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك