تسجيل
16:17 GMT08 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    الكاظمي: نعرف الذين نفذوا الجريمة وسنحاسبهم.. والجامعة العربية تدخل على خط أزمة السودان

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202111081050655193-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-/

    الموضوعات: الكاظمي يقول إنه يعرف المتورطين بمحاولة اغتياله، ويتعهد بتقديمهم للعدالة، والأمن يكشف معلومات عن الهجوم، والجامعة العربية تدخل على خط أزمة السودان، والبرهان يقيل مديري مصارف حكومية، ويؤكد أنه لن يكون جزءا من أي حكومة مقبلة، ومجلس الوزراء الكويتي يعتمد مراسيم "عفو خاص" عن معارضين، بينهم متهمون في قضية أمنية.

    الكاظمي يقول إنه يعرف المتورطين بمحاولة اغتياله ويتعهد بتقديمهم للعدالة، والأمن يكشف معلومات عن الهجوم

    تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بملاحقة المتورطين في محاولة استهدافه، وتقديمهم للعدالة، لافتا إلى أن سلطات بلاده تعرفهم جيدا، وتعهد بمواصلة ملاحقة الفاسدين.

    في الأثناء كشف رئيس خلية الإعلام الأمني العراقية، سعد معن، الأحد، عن تفاصيل جديدة عن الهجوم وقال إن الطائرات المسيرة التي استهدفت مقر الكاظمي، انطلقت من منطقة تبعد 12 كيلومترا من شمال شرق بغداد.

    في سياق متصل، أعلن متحدث باسم الخارجية الإيرانية، الاثنين، أن طهران "اتفقت مع العراق على تقديم المساعدة للكشف عن المتورطين في استهداف رئيس الوزراء"، مطالبا واشنطن بالإعلان عن "مصدر الانفلات الأمني في العراق"، ودعا "كافة الفصائل في العراق إلى العمل على تسهيل تحقيق الاستقرار في البلاد".

    وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، قال أستاذ العلاقات الدولية رائد العزاوي:

    "إن طهران عرضت المساعدة حتى تبعد الشبهة عنها، لأن الكثير من الآراء ترجح تورط طهران في الأمر، والولايات المتحدة تعرف الجهات المتورطة وتسمح لها أحيانا بالتحرك ضمن الحدود العراقية الإيرانية والعراقية السورية، لذلك فهي غير جادة في الوصول إلى الحقيقية في هذا الحادث".

     واستبعد العزاوي "تغيير المشهد السياسي أو وقوع صدام عسكري بين القوات الحكومية والميليشيات، لأن رئيس الوزراء أكثر هدوءا في التعامل مع الجماعات المسلحة، والبلاد تتجه نحو مجلس نواب وحكومة أغلبية، ومن المرجح أن يكون الكاظمي على رأسها مرة أخرى".

    الجامعة العربية تدخل على خط أزمة السودان والبرهان يقيل مديري مصارف حكومية، ويؤكد أنه لن يكون جزءا من أي حكومة مقبلة

    اختتم الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، زيارة للخرطوم استمرت يومين، بتكليف من أمين عام الجامعة، في مسعى لدعم جهود حل الأزمة السياسية الحالية.

    وخلال الزيارة، التقى زكي كل من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة المعزول عبدالله حمدوك، وقال في مداخلة إعلامية في ختام الزيارة إن "هناك أرضية مشتركة في الحوار مع أطراف الأزمة"، مشيرا إلى أنه "لمس مرونة كبيرة بين طرفي الأزمة".

    في الأثناء، أصدر البرهان قرارا بإعفاء مدراء خمسة بنوك حكومية، وأكد في تصريحات صحفية أنه "لم يشارك في أي حكومة تشكل بعد الفترة الانتقالية".

    وقال رئيس المؤسسة العربية للدراسات، سمير راغب:

    "إن دور الجامعة كان خجولا في بداية حراك السودان، ما أوجد فراغا استغله الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، وهناك بعض العوامل التي قد تساعد في إحياء دور الجامعة العربية في السودان مثل الرباعية التي شكلتها الولايات المتحدة مع بريطانيا والسعودية والإمارات مع وجود قبول خجول من تجمع الحرية والتغيير في أن يكون أكثر انفتاحا".

    مجلس الوزراء الكويتي يعتمد مراسيم "عفو خاص" عن معارضين، بينهم متهمون في قضية أمنية

    تبنى مجلس الوزراء الكويتي مراسيم العفو الأميري عن بعض المواطنين المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، ورفعها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد تمهيدا لإصدار العفو الخاص.

    وقالت مصادر إعلامية إن العفو يشمل 67 نائبا وناشطا مقيمين في تركيا، بينهم القطب البرلماني مسلم البراك، ونوابا سابقين، ومن بين المشمولين بالعفو، محكومين في قضايا اقتحام البرلمان، والتستر على أعضاء شبكة تجسس لصالح إيران، المعروفة إعلاميا باسم "خلية العبدلي".

    كان الأمير الشيخ نواف الأحمد تسلم الخميس تقريرا رفعه رؤساء السلطات الثلاث، يتضمن اقتراح الضوابط والشروط، للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال الفترات الماضية، وهو "عفو خاص" يختلف عن مراسيم العفو في الأعياد الوطنية، ولايتضمن موعدا لعودة المستفيدين منه إلى البلاد.

    وأوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، مختار غباشي:

    "إن هناك معارضة قوية داخل الكويت كانت سببا في حل مجلس النواب لمرات عديدة، وإقالة الوزراء، وإعادة تشكيل الحكومة لمرات عديدة أيضا، والمطلوب من العائلة المالكة أن تهادن أو تناور مع المعارضة بشكل يسهل الحياة السياسية، ومن الطبيعي أن يتم العفو عن المتهمين في قضية التخابر مع إيران أو التعامل معهم بحرفية بعيدا عن توظيف القضية من الناحية السياسية، في ظل بحث الكويت عن هدوء العلاقات بينها وبين إيران".

    وأكد غباشي أن "من شأن قرار العفو أن يخلق حالة من التوازن ما بين المعارضة والحكومة، وسيبعث برسالة بأن الحكومة تقدر المعارضة ودورها، حيث إن المعارضة خاصة الإسلامية لها صوت مسموع في الداخل الكويتي".

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أشخاص من قبيلة ياوالابيتي (Yawalapiti) يشاركن في رقصة الحداد خلال كواروب (Kuarup)، وهي طقوس جنائزية لتكريم ذكرى Cacique Aritana ، زعيم ياوالابيتي، في حديقة شينغو الوطنية، البرازيل، 11 سبتمبر 2021.
    لقطات نادرة لطقوس جنائزية في ذكرى رحيل زعيم الأمازون
    عمليات التفتيش في إيران كالطيران في السحب الكثيفة
    وكالة الطاقة الذرية: عمليات التفتيش في إيران مثل الطيران في سماء كثيفة الغيوم
    أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ
    أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك