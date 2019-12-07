واشنطن تضع قادة الفصائل المسلحة في العراق نصب أعينها

فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على ثلاثة من قادة الميليشيات العراقية على صلة بإيران، يشتبه بأنهم تورطوا في الحملة الأمنية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي اجتاحت العراق.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن "الشعب العراقي يريد استعادة بلده. إنهم يطالبون بإصلاحات صادقة وبالمحاسبة، وبقادة جديرين بالثقة يولون مصلحة العراق الأولوية".

وعن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في العراق على المدى القريب، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:

"هناك تزامن بالأحداث بين التظاهرات وبين الإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة، لكن فيما يتعلق باستراتيجية أمريكا تجاه العراق، فهي بعيدة المدى وفيها ترتيب للأحداث قد تتزامن مع مجريات أحداث داخلية في العراق، لكنها لن تكون بعيدة عن التخطيط الاستراتيجي للولايات المتحدة، فمنذ انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ورفع يدها عن الدعم المباشر لقوات سوريا الديمقراطية، كون أن الدعم غير المباشر ما زال مستمرا، ذهبت الولايات المتحدة إلى رفع منسوب تواجدها في العراق، سواء على مستوى التوازنات السياسية أو على مستوى الوجود العسكري، وبالتحديد في المنطقة الغربية، حيث عززت من قدراتها القتالية في ثلاث محاور، هي القيارة والحبانية وقاعدة عين الأسد، ولو نلاحظ هذا المثلث الذي تربطه القواعد الثلاث، لوجدناه يتمحور بين المنطقة الغربية، وهو خط النقل الاستراتيجي بين طربيل والقائم، وبين كركوك والموصل، وهي تمثل مصادر ومعابر طاقة وبؤر أزمة."

وتابع الشريفي، "بعد انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، قامت بتعبئة السكان المحليين في المناطق التي كانت تتواجد بها، وذلك لإيجاد بديل عن الحشد الشعبي، وهو ليس بديلا عابرا بقدر ما هي رغبة لدى الولايات المتحدة في تقطيع خطوط الدعم اللوجستي الممتد من إيران مرورا بالعراق وسوريا وصولا إلى لبنان، وكذلك لضمان تواجد القوات الأمريكية في المنطقة الغربية من العراق، لضمان عزل العراق عن سوريا ولبنان."

وأضاف الشريفي، "تقتضي المرحلة الحالية خروج الحشد الشعبي عموما والفصائل المسلحة الحليفة لإيران خصوصا من هذه العقدة الاستراتيجية، ولذلك عززت الولايات المتحدة من وجودها في قاعدة عين الأسد، للسيطرة ومسك الجو الكامل، ولضمان قدرة التحكم في الميدان والضغط على الفصائل المسلحة، لكي تنسحب بعيدا عن خطوط النفوذ الأمريكي."

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون