هل أعلنت الولايات المتحدة الحرب على الفصائل المسلحة العراقية؟

استنكرت الرئاسة العراقية القصف الامريكي الذي استهدف مواقع عديدة داخل الاراضي العراقية، معتبرة أن هذا القصف يعد انتهاكاً للسيادة الوطنية، وأكدت على أن معالجة الأوضاع الأمنية تأتي من خلال دعم الحكومة العراقية للقيام بواجباتها وتعزيز قدراتها وإرادتها لفرض القانون وحماية السيادة، ومنع تحول أراضيها إلى ساحة حرب بالوكالة.

فهل ستستمر الولايات المتحدة بعمليات القصف ضد الفصائل المسلحة العراقية؟ أم اكتفت بهذا الرد؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:

"الحكومة العراقية في وضع حرج، فهي لا تستطيع إيقاف التجاوزات على القوات الأمريكية من جهة، كما أنها لا تستطيع إيقاف رد فعل القوات الأمريكية تجاه هذه التجاوزات من جهة أخرى."

وتابع الشريفي بالقول، إن التصعيد محتمل بين الطرفين، والذي سيكون خارج السيطرة، فالحكومة العراقية لا تستطيع ضبط إيقاع الأحداث".

وأضاف الشريفي قائلا، "الضربات الجوية الأمريكية كانت قاسية وأحدثت تدمير شامل لمقار الحشد الشعبي، وقصف مطار كربلاء يعد خرقا لقواعد الاشتباك، وأعتقد في الأيام القادمة سيتم استهداف القيادات السياسية الموالية لإيران".

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