عودة "داعش" إلى العراق... هل بسبب التوتر الأمريكي- الإيراني؟

فهل عاد سيناريو عام 2014 المتمثل باحتلال "داعش" لبعض المدن العراقية؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:
"كانت هناك مناطق مسيطر عليها عبر جهد استخباراتي تشترك فيه القدرات التقنية والبشرية، وبعد الانسحاب الأمريكي، حصل نوع من الإرباك في تأمين مستلزمات رصد واستمكان إلكتروني، فخسرنا جزءا مهما في إدارة المعركة."
وتابع الشريفي بالقول، "التنظيم يستثمر من الناحية العسكرية مناطق تصنف بأنها معتمة وغير مضاءة من قبل الجهد الاستخباري، الأمر الذي مهد للإرهابيين من إعادة تنظيم أنفسهم بشكل جماعات تنطلق من تلك المناطق لتنفيذ عملياتها."
وأضاف الشريفي قائلاً، "الصراعات الإقليمية والدولية تلقي بظلالها على العراق، مثل التأخر في تشكيل الحكومة الجديدة، والإصرار على المحاصصة، التي تعد معرقلا للمؤسسات الأمنية والعسكرية، وكذلك موضوع السجال الجاري حول الانسحاب الأمريكي والآثار المترتبة عليه، فهناك رفض أمريكي تقابله رغبة إيرانية."
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
إعداد وتقديم: ضياء حسون
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