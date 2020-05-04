عودة "داعش" إلى العراق... هل بسبب التوتر الأمريكي- الإيراني؟

واصل تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) هجماته في عدد من المناطق العراقية، حيث سقط خمسة عناصر من الحشد العشائري بين قتيل وجريح جراء اشتباكات مع مسلحي "داعش" في محافظة ديالى، فيما تصدت قوات الحشد الشعبي لهجوم "داعش" شرق صلاح الدين، كما تمكنت القوات الأمنية من قتل اربعة عناصر من التنظيم شرق سامراء.