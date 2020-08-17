خبير استراتيجي: الولايات المتحدة لن تتخلى عن العراق

قبيل زيارة الكاظمي إلى واشنطن، تكثف الفصائل المسلحة هجماتها على المعسكرات التي تتمركز فيها القوات الأمريكية، حيث سقط صاروخان على مداخل المنطقة الخضراء، إضافة إلى تعرض قوافل التحالف الدولي لهجمات بعبوات ناسفة، فيما ذكرت أنباء عن قيام الولايات المتحدة بتعزيز قواتها العسكرية في قاعدة عين الأسد غربي العراق.

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:

هل من استراتيجية جديدة للولايات المتحدة في العراق؟

"المرحلة القادمة ستكون أكثر تعقيدا، فهناك ضغوط على الكاظمي من أجل جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق، وقد تشكل هذه الضغوط عائقا أمام إتمام عملية الحوار مع واشنطن."

وتابع الشريفي بالقول "الولايات المتحدة ماضية باتجاه إعادة الانتشار وفق استراتيجية معينة، وقد ينهار الحوار بين واشنطن وبغداد، عندها ستجد الإدارة الأمريكية بديلا عن السيد الكاظمي في حكومة طوارئ."

وأضاف الشريفي قائلا "الولايات المتحدة لن تتخلى عن العراق تحت أي ضغوط، والتي بدأت بصواريخ الكاتيوشا وقد تنتهي باشتباك عسكري مباشر، لذلك تقوم الولايات المتحدة برفع قدراتها القتالية في العراق."

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إعداد وتقديم ضياء حسون