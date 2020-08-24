هل سحب البساط من تحت الصين في العراق؟

تحدث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في لقاء نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يوم الاحد، عن مستقبل شبيه بأوروبا للمنطقة، مع تدفقات أكثر حرية لرأس المال والتكنولوجيا، وقال إنه يعتزم أن يلتقي الأسبوع المقبل في عمان بالأردن بقادة مصر والأردن لمناقشة هذا النهج، كما سيسافر قريبًا إلى السعودية.