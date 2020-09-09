هل يبقى العراق رهين تقلبات سوق النفط؟

قال وزير المال العراقي علي عبد الأمير علاوي، الثلاثاء، إن "برنامج الإصلاح الاقتصادي بحاجة لوقت طويل، لأن الوضع الاقتصادي في العراق يمر بحرج جراء تداعيات سياسات اقتصادية تراكمية سابقة".

فيما يطالب العراق إعفاءه من اتفاق منظمة (أوبك) لخفض صادرات النفط خلال الربع الأول من عام 2021، وهو يراهن على تفهم أعضاء المنظمة لواقعه الاقتصادي.

فهل ستوافق منظمة أوبك وروسيا على إعفاء العراق من التخفيض؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير النفطي حمزة الجواهري:

"من الممكن أن توافق منظمة (أوبك) على استثناء العراق من التخفيض، كون العراق يعتمد على النفط بنسبة 95‏%، ومر بحروب كثيرة منذ مطلع الثمانينات ولحد الآن، وهذا كله انعكس سلباً على وضعه الاقتصادي."

وتابع الجواهري بالقول، "دول (أوبك) تتفهم وضع العراق، خصوصاً الدول العربية الغنية والتي لها الكلمة العليا في المنظمة، وكذلك روسيا بحكم ما لها من علاقة جيدة مع العراق، كما لم يكن العراق سببا في هبوط الأسعار، ناهيك عن مواقفه الإيجابية داخل المنظمة."

وأضاف الجواهري قائلاً، "العراق يعيش ظروف غير طبيعية امتدت لأكثر من أربعين عاما، اعتمد فيها على تصدير النفط، فيما يوجد لديه أكثر من 38 مادة يستطيع تصديرها لتكون بديلاً عن البترول، إضافة إلى وجود أكثر من 2800 مصنع انتاجي معطل."

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إعداد وتقديم: ضياء حسون