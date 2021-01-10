سياسي: ستكون لدى الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن رؤية جديدة حول العراق

قال السفير الأمريكي السابق في العراق رايان كروكر، إن "بايدن سيواجه الكثير من القضايا في الداخل والخارج، وأشعر بالثقة في أن الرئيس الجديد (بايدن) يعرف ما يجري في العراق ويفهم ما هو مهم للولايات المتحدة الأمريكية".

وسبق وأن قام الرئيس المنتخب بايدن باختيار الجنرال المتقاعد ذي الأصول الأفريقية، لويد أوستن لتولي منصب وزير الدفاع، وهو الذي قاد القوات الأمريكية لدخول العاصمة العراقية بغداد عام 2003.

فما هي استراتيجية بايدن القادمة في العراق؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" أستاذ العلوم السياسية الدكتور إياد العنبر:

"سيقوم بايدن حال توليه الرئاسة بإعادة تقييم الواقع العراقي، فهذا الواقع بات مختلفا عما كان عليه عندما كان بايدن نائبا للرئيس باراك أوباما، وهو يحتاج إلى ما لا يقل عن ستة أشهر لقراءة المعطيات".

وتابع العنبر بالقول، "ستكون هناك رؤية مختلفة لبايدن عن رؤيته السابقة حول العراق، حتى وإن كان لدى فريقه العديد من المعطيات فيما يخص الوضع العراقي، ويبدو أن بايدن تخلى عن فكرة تقسيم العراق إلى فدراليات، بعد أن انتهت الظروف التي دفعته لطرح هذه الفكرة".

وأضاف العنبر قائلا، "المتغيرات تكمن في العراق، الذي يختلف عما كان عليه في العام 2014، الأمر الذي يساهم في طرح رؤية أمريكية جديدة حول العراق مع الستة الأشهر الأولى لتولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون.