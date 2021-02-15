لماذا قرر بابا الفاتيكان زيارة العراق

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال لقائه سفير الفاتيكان لدى العراق، ميتجا لسكوفر، يوم الأحد، أن العراق حكومة وشعبا ينتظر زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق الشهر المقبل.

من جانبه، أعرب سفير الفاتيكان في العراق عن تقديره وامتنانه الكبيرين للحكومة العراقية، لجهودها في تسهيل إجراءات الزيارة التاريخية التي سيقوم بها قداسة البابا فرنسيس إلى العراق الشهر المقبل.

فما هي انعكاسات هذه الزيارة على أوضاع العراق؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" أستاذ الفكر السياسي الدكتور عصام الفيلي:

"تعد زيارة البابا إلى العراق من الزيارات النادرة تاريخيا، فهو يمتلك رمزية تمثل عدة مليارات من سكان الأرض، وتقتصر زياراته على بعض الدول المعينة، وهذه الزيارة تأتي لدعم العراق، كونه الموطن الأول للمسيحيين، ولتعزيز أواصر المحبة بين الديانات."

وتابع الفيلي بالقول، "هناك ظروف غير طبيعية مر بها المسيحيون في العراق، سواء في فترة "داعش" (المحظور في روسيا) أو بعد الأحداث الطائفية، الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى الهجرة خارج الوطن، وزيارة البابا هي رسالة للدول بأن العراق يمثل محور اهتمام البابا."

وأضاف الفيلي قائلا، "ستتخلل الزيارة لقاء بين الرمزين الكبيرين، البابا والمرشد الأعلى للشيعة في العالم السيد علي السيستاني، ويجب على القوى السياسية العراقية استثمار هذا الموضوع استثمارا صحيحا، كما يجب على الحكومة العمل على إرجاع أملاك المسيحيين."

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اعداد وتقديم: ضياء حسون