هل بدأت خطوات التكامل الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط؟

كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية، يوم الثلاثاء، عن بحث وزيرها يحيى الكسبي، مع نظيرته العراقية نازنين محمد وسو، سبل تعزيز العلاقات بين الأردن والعراق في مجالات الطرق والجسور والمباني والصرف الصحي والبناء والتشييد وقطاع الإسكان.

ويأتي هذا اللقاء، ضمن سلسلة لقاءات يجريها الوفد الأردني الاقتصادي في بغداد، بهدف متابعة مخرجات زيارة رئيس الوزراء الأردني والفريق الوزاري إلى بغداد أخيراً، والتي جاءت في إطار الاتفاق الأردني المصري العراقي.

فهل سيضع هذا التعاون الاقتصادي حجر الأساس لتكامل شرق أوسطي؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي:

"هناك عملية تحول في الاقتصاد العراقي من اقتصاد منغلق إلى الانفتاح على الإقليم، عبر إنشاء الأسواق المشتركة، كالسوق مع المملكة الأردنية، الأمر الذي سيسرع عملية الربط الكهربائي بين الأردن والعراق وتمويل المدينة الصناعية المشتركة وزيادة مستوى التبادل التجاري بين البلدين."

وتابع قصي بالقول، "لدى الأردن نظام مصرفي متطور يستطيع العراق الاستفادة منه، من أجل طمأنة المستثمرين بأن التعاملات المالية مضمونة من خلال المملكة الأردنية، فالعراق بحاجة إلى الاقتصاد الأردني، والأخير بحاجة إلى الطاقة العراقية."

وأضاف قصي قائلاً، "إذا نجحت الاتفاقية بين العراق ومصر والأردن، فسوف نشهد عملية تحول في مسار عملية نقل السلع من قارة أفريقيا إلى قارة آسيا، فهناك تطلع إلى سوق مشتركة ثم تكامل اقتصادي الذي قد يشهد عملة شرق أوسطية موحدة."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون