لحل المشكلات العالقة... وفد اقتصادي أردني يزور بغداد

يُجري وفد اقتصادي أردني، مباحثات في العاصمة العراقية، بغداد، اليوم الأحد لحل المشكلات العالقة بين البلدين.

ونقلت صحيفة "الغد" عن مصدر حكومي أن، أعضاء الوفد يبحثون فرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وإيجاد شراكات مع نظرائهم في العراق.

وأوضح المصدر أن الوفد سيسعى إلى تذليل العقبات التي تحول دون زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعات رسمية مع مسؤولين عراقيين وممثلين عن القطاع الخاص للاطلاع على الفرص المتاحة في كلا البلدين.

ويضم الوفد وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، ووزير الأشغال العامة والإسكان، يحيى الكسبي، إضافة إلى ممثلين عن قطاعات صناعية وتجارية وخدمية.

وكان رئيس الحكومة الأردني، بشر الخصاونة، وجه وزيرة الصناعة والتجارة والتموين لزيارة بغداد خلال الأيام المقبلة على رأس وفد من القطاع الخاص.

ويهدف الخصاونة من وراء الزيارة إلى دفع مسيرة العلاقات بين الأردن والعراق إضافة إلى بحث فرص ومجالات التعاون المشترك وتسريع وتيرة العمل والإنجاز وتذليل أي عقبات تواجه حركة التجارة البينية.