هل يدخل العراق مجال الطاقة النووية؟

وقال رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، الدكتور كمال حسين لطيف، في لقاء متلفز مع قناة روسيا اليوم، إن شركة "روس آتوم" الروسية ستقوم بتنفيذ المشروع، وإن المباحثات معها قطعت شوطا ممتازا.

فهل تسمح الولايات المتحدة ببناء مفاعلات نووية في العراق؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري:

"العراق بحاجة إلى ثورة في مجال الطاقة ، وبما انه لديه خزين نفطي يكفيه لحوالي ثلاثة قرون، لذا يجب أن تكون ثورته في الطاقة من خلال الوقود الأحفوري، كون أن الطاقة النووية فيها محاذير كبيرة بالنسبة للدول الصغيرة، ولدى العراق تجربة في هذا المجال تم ضربها من قبل إسرائيل في ثمانينيات القرن الماضي."

وتابع الشمري بالقول، "سبق وأن خسر العراق ما يقارب 80 مليار دولار في مجال الطاقة، لكن وبسبب الفساد المالي والإداري ما زال العراق يعاني من شحة الطاقة الكهربائية، حيث أن المواطن لا يُجهز إلا 8 ساعات فقط في اليوم، وهو ما يستدعي أيضا ثورة في الإدارة العراقية".

وأضاف الشمري قائلاً، "السياسات المحيطة بالعراق لا تسمح ببناء مفاعلات نووية في العراق، وهذا واضح في الأزمة مع إيران، خصوصاً إذا كانت روسيا هي من تقوم ببناء المفاعلات، حيث ستعرقل الولايات المتحدة ذلك ما لم تتفق مع روسيا."

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إعداد وتقديم: ضياء حسون