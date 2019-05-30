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    محادثات روسية أمريكية حول سوريا...هل نضجت خطة السلام؟

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    نزار بوش, نغم كباس
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    مواضيع الحلقة: محادثات روسية أمريكية حول سوريا؛ موسكو تدعو إيران ودول الخليج لإنشاء نظام أمني جماعي؛ لافروف: هناك حملة دعائية معادية لروسيا في أوروبا.

    هل تنجح روسيا وأمريكا برسم خطة سلام في سوريا؟

    ماريا زاخاروفا
    © Sputnik . Ilya Pitalev
    زاخاروفا: السلوك الأمريكي في العالم يتجاوز كل الحدود
     تحاول روسيا التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لحل الأزمة السورية، "ما قد ينهي عزلة سوريا الدولية".

    وأعلن الممثل الأمريكي الخاص لشؤون سوريا، جيم جيفري: إن موسكو وواشنطن تبحثان مقاربة تدريجية، خطوة بخطوة" لإنهاء النزاع السوري المستمر منذ 8 أعوام، لكن هذا يتطلب اتخاذ "قرارات صعبة".

    الدكتور محمد خير عكام أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق، عضو مجلس الشعب السوري، قال في تصريح لـ"سبوتنيك":" التصريحات إيجابية، ونحن في سوريا نعلم أن الولايات المتحدة هي التي تدير هذه الحرب سواء بشكل مباشر أو بغير مباشر، نتمنى أن تقرن الولايات المتحدة الأقوال بالأفعال وأن يكون لديها إرادة حقيقية لوضع حد لهذه الحرب عبر التوافق مع الروس".

    وعلى صعيد آخر، أفاد مراسل "سبوتنيك" في دمشق علي هاشم أن النازحين العائدين إلى حضن الدولة السورية من مخيمي "الركبان" و"الهول" يحملون معهم أوبئة وأمراض غريبة وفيروسات انقرضت من سوريا منذ زمن بعيد، مايشكل خطرا على كافة المواطنين في البلاد.

    وفي حديث لـ"سبوتنيك" قال الدكتور ممدوح الراعي: "إن السبب في ذلك سوء التغذية الشديد والتعرض لظروف مناخية قاسية ما أدى لنقص مناعة حاد تجلى بإصابة معظهم بأمراض إنتانية وعلى رأسها السل.. والملاريا.. وأمراض معوية فيروسية متنوعة… إضافة إلى عدم تلقيح الأطفال ما تسبب في ظهور حالات شلل الأطفال والدفتريا والحصبة".

    موسكو تدعو إيران ودول الخليج لإنشاء نظام أمني جماعي

    بحارة عسكريون أمريكيون
    © AP Photo / Noel Celis, Pool
    المبعوث الأمريكي الخاص بإيران: واشنطن سترد بالقوة العسكرية
    دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من طهران، جميع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة المختصة بالإتفاق النووي إلى ضبط النفس وعدم إعاقة تنفيذ الاتفاق.

    وردا على تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، بأن إيران كانت وراء الهجمات على ناقلات النفط في الإمارات قال ريابكوف لـ"سبوتنيك":"هذه التصريحات، تصب الزيت على النار." منددا بسياسة واشنطن وفرضها رأي قاطع على بقية العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

    وأيّد ريابكوف دعوة إيران دول الخليج لتوقيع معاهدة "عدم الإعتداء" بل ودعاهم  إلى إنشاء نظام أمني جماعي، لتعزيز الثقة وتبادل المعلومات وإنشاء قنوات اتصال بين العواصم.

    الصحفي في وكالة الأنباء الإيرانية، علي دوراهاكي قال في حديث لبرنامجنا "بلا قيود": "لدى روسيا وإيران استراتيجيات واهتمامات مشتركة، والتنسيق بينهما ينعكس إيجابيا على أمن واستقرار البلدين والمنطقة والعالم، زيارة ريابكوف تأتي في إطار التنسيق".

    وعلق دوراهاكي على دعوة موسكو لطهران ودول الخليج لإنشاء نظام أمني جماعي بقوله: "إن الأمن الجماعي لدول المنطقة هو من أولويات إيران، لكين يجب أن تقتنع الدول الخليجية أن أمننا وأمنهم واحد، ومصيرنا واحد ويجب التعامل بمبدأ حسن الجوار".

    لافروف: هناك حملة دعائية في أوروبا لشيطنة روسيا

    الروسيا فوبيا أصبحت تسيطر على عقول بعض الساسة الأوروبيين ممن يعتبرون أن أي مشكلة تنشأ في أوروبا مصدرها روسيا بدون تقديم أي دلائل.

    وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تصريح صحفي إن رفاهية الاتحاد الأوروبي تتوقف على مجموعة من الساسة المعادين لبلادنا ممن تسيطر عليهم الولايات المتحدة…لسوء الحظ فإن رفاهية واستقرار البيت الأوروبي يتوقفان اليوم على مجموعة صغيرة وعدوانية للغاية من أولئك".

    المحلل السياسي طارق عجيب من باريس قال في حديث لإذاعتنا حول هذا الموضوع: "بعض الساسة الأوروبيون أثبتوا في الأشهر الأخيرة أنهم تابعون بشكل كامل للأمريكي الذي يعتبر روسيا عدوا".

    وأكد عجيب أن سياسة العقوبات أضرت بالاتحاد الأوروبي بدلا من روسيا لأن روسيا تمتلك كل الثروات الباطنية والمستلزمات للشعب والدولة من تقدم تقني وما إلى هنالك". 

    إعداد وتقديم: نزار بوش ونغم كباس

    الكلمات الدلالية:
    إيران, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
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