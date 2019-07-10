سوريا...تصعيد ميداني عنيف وبدرسون يصل إلى دمشق

مواضيع الحلقة: مقترح فرنسي للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني؛ حلف دفاع مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة؛ واكتمال الصيغة القانونية لاتفاق ينهي الأزمة في السودان؛ و"طريق حرير" جديد يربط روسيا بالصين وأوروبا؛ لندن تمنع "سبوتنيك" من حضور مؤتمر حرية الإعلام.

تطورات الأوضاع في سوريا

تستمر الأوضاع الميدانية في سوريا في التصعيد على عدة جبهات حيث يواصل الجيش السوري مدعوماً بالطيران الحربي الروسي دك معاقل ومراكز قيادات المجموعات الإرهابية المسلحة التي استهدفت على مدار اليومين الماضيين المناطق السكنية في بلدتي محردة والسقيلبية وقراهما، والملفت للنظر عودة تحرك المجموعات الإرهابية المسلحة إلى تنفيذ الاعتداءات في ريف اللاذقية الشمالي ضد الجيش السوري والمناطق الآمنة.

في حديث لبرنامجنا أفاد مراسل سبوتنيك في سوريا باسل شرتوح بأن مجموعات مسلحة هاجمت أمس مواقعاً للجيش السوري في هجوم يعتبر الأعنف منذ عامين على محاور نوارة وعطيرة والدرة في ريف اللاذقية الشمالي، وشارك في الهجوم "الحزب الإسلامي التركستاني" الذي يضم بين صفوفه عدداً كبيراً من المسلحين الأجانب بما فيهم من الجنسيات الصينية والشيشانية، ومسلحو "أنصار التوحيد" المبايع لتنظيم" داعش"، و"حراس الدين" الفصيل الذي يتبع بشكل مباشر لتنظيم القاعدة، وجاء هذا الهجوم بعد هدوء دام عدة أشهر شهدته هذه الجبهة".

في هذه الأثناء وصل إلى دمشق المبعوث الأممي الخاص إلى سورية بعدما بحث في بيروت الأوضاع العامة وشؤون المهجرين السوريين في لبنان. وقال بدرسون:"أتطلع للقيام بمناقشات بناءة حول كيفية دفع العملية السياسية قدماً وبالتحديد اللجنة الدستورية وأيضا نبحث سبل إنهاء العنف في إدلب، ومواصلة العمل على المحتجزين والمختطفين والمفقودين".

المقترح الفرنسي هدفه تحقيق مكاسب اقتصادية لها

قدمت فرنسا مقترحاً للحفاظ على الاتفاق بخصوص الملف النووي الإيراني تحت بند "التجميد مقابل التجميد"، أي تجميد تخصيب اليورانيوم من قبل طهران مقابل رفع العقوبات من قبل واشنطن، وهو ما رحبت به الجمهورية الإسلامية.

يتزامن المقترح الفرنسي مع بدء مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الدبلوماسية إيمانويل بون زيارة إلى طهران يجري خلالها محادثات مع مسؤولين إيرانيين بهذا الشأن.

في حديث لبرنامجنا قال الخبير في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم "تأتي هذه المبادرة في ظل ظروف حساسة ربما لتحقيق مكاسب اقتصادية لفرنسا من خلال وجود شركتها النفطية "توتال" في إيران ومصنع السيارات الذي تم إغلاقه، إضافة إلى التصعيد الأوروبي المتمثل باحتجاز ناقلة النفط إيرانية من قبل بريطانيا"

اكتمال الصيغة القانونية لاتفاق ينهي الأزمة السودانية

لاحت مؤخراً بوادر لحل الأزمة في السودان إذ اكتملت الصيغة القانونية لاتفاق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان، ومن المقرر أن تسلّم الوثيقة النهائية إلى كافة الأطراف للاطلاع عليها قبل التوقيع النهائي.

الصحفية المتخصصة بالشأن العربي هند الضاوي رأت أن "الاتفاق لن يؤدي إلى إنهاء فعلي للاضطرابات في السودان بسبب الصراع الوجودي بين المجلس العسكري والقوى المدنية، وبسبب المجزرة التي شهدها مقر القيادة العامة التي راح ضحيتها أكثر من 150 قتيلاً".

الحلقة كاملة في التسجيل الصوتي المرفق أعلاه.

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم ونغم كباس