خبير عسكري ينفي مزاعم أردوغان باستهداف مواقع للجيش السوري في إدلب

عناوين حلقة البرنامج: مقتل جنود أتراك في قصف للجيش السوري في إدلب، وأردوغان يتوعد بتواصل عمليات الرد عليه، والشارع العراقي يحتج على تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

أحرز الجيش العربي السوري تقدماً سريعا على كافة محاور الاشتباك بريف إدلب الجنوبي الشرقي ضد الجماعات الإرهابية المسلحة حيث اقتربت وحداته من مشارف مدينة سراقب فيما انسحبت القوات التركية من نقطة المراقبة جنوب المدينة وتمركزت في الجهتين الشرقية والشمالية لها.

وخلال تبادل قصف مدفعي بين الجيش والقوات التركية قتل أربعة جنود أتراك وأصيب تسعة آخرون، وهو ما علق عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقوله:"مقاتلات من طراز "F-16" وكذلك أطقم المدفعية هاجمت 40 هدفا في إدلب السورية، رداً على قصف القوات التركية، الذي أودى بحياة أربعة جنود، ونتيجة للنيران تم تحييد ما بين 30-35 سوريا".

وفي مداخلة هاتفية مع "بلا قيود"، فند الخبير في إدارة الأزمات والحروب الإستباقية والأستاذ المحاضر في علم الإجتماع السياسي الدكتور أكرم الشلّي تصريحات أردوغان بقوله:

"كلام أردوغان غير صحيح بالمطلق، لاسيما وأن مجموعات من القوات التركية تقاتل جنبا إلى جنب مع الإرهابيين في إدلب وعند استهداف الجيش السوري للإرهابيين قتل جنود أتراك كانوا يساندونهم في المعركة، وكلام أردوغان يأتي في سياق الدعم المعنوي للمسلحين المدعومين من قبله."

الشارع العراقي يرفض توفيق علاوي

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق نازك محمد أن الشارع العراقي بالكامل رفض تكليف توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت محمد لـ"بلا قيود":

لا يوجد انقسام في الشارع العراقي، المظاهرات خرجت في كافة المحافظات العراقية رافضة تكليف علاوي بتشكيل الحكومة، وبعد منتصف نهار اليوم حصلت عمليات اعتداء بالرصاص الحي في محافظتي بابل والنجف على المتظاهرين الذين أكدوا باستمرارهم بالتظاهر حتى تحقيق جميع مطالبهم ".

الحلقة الكاملة تجدونها في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس ونواف إبراهيم