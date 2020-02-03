صدامات بين المحتجين وأنصار مقتدى الصدر في النجف... فيديو وصور

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقاطع فيديو وصورا توثق صدامات بين المحتجين وأنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والمعروفين بـ "أصحاب القبعات الزرقاء".

وقال مصدر، لـ "السومرية نيوز"، إن محتجين في محافظة النجف حاولوا، اليوم، قطع عدد من الطرق والجسور الرئيسة في المحافظة، مشيرا إلى اندلاع صدامات مع أنصار زعيم التيار الصدري، المعروفين باسم القبعات الزرق، لإعادة فتح الطرق المغلقة بمساعدة رجال الإطفاء في المحافظة".

وأوضح المصدر أن تلك الصدامات أسفرت عن تسجيل أكثر من 12 حالة إصابة نتيجة استخدام الحجارة والهروات.

وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمجاميع مسلحة بزيّ مدني تهديد المتظاهرين بإطلاق الرصاص الحي إذا ما أصروا على إبقاء الطرق مغلقة.

من جانبها وجهت قيادة شرطة النجف، في وقت سابق اليوم الاثنين، رسالة إلى المتظاهرين داعية إياهم إلى التعاون التام مع جميع الأجهزة الأمنية.

وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين وطلبة الجامعات، والمعاهد، أمس الأحد 2 شباط/ فبراير، إلى ساحة التحرير، وسط بغداد، تنديدا بعمليات القمع التي مارسها أنصار رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، منذ مساء أمس، باستخدام العصي والهروات.

وأطلق الناشطون والمتظاهرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملات رفض واستنكار ضد تحول أصحاب القبعات الزرقاء من حامين إلى قامعين بالعصي، والتعذيب، بعد تمرير مرشح التسوية، محمد توفيق علاوي، لرئاسة الحكومة الذي كلف يوم أمس من قبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، وسط رفض شعبي واسع في عموم محافظات الوسط، والجنوب، وساحة التحرير حيث خرجت مسيرات احتجاج حاشدة ترفض علاوي.