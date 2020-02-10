خبير يتوقع أن تنقذ روسيا الاتفاق النووي الإيراني

مواضيع حلقة اليوم: روسيا تؤكد عدم بدء إيران بالمرحلة الأخيرة لتقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، وتبدي استعدادها لمفاوضات حول النووي وبأية صيغة، تركيا تحذر الجيش السوري من استمرار عملياته العسكرية في ريف إدلب.

أكدت روسيا أن طهران مازالت ملتزمة بشكل جزئي في الاتفاق النووي بانتظار بوادر حسن نية من الغرب وأنها لم تبدأ بعد بالمرحلة الخامسة والأخيرة لتقليص التزاماتها بالاتفاق، بينما صرح السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي أن بلاده ستضطر لإعادة النظر في مشاركتها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إذا استمر الغرب بحوارها من موقع قوة.

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعرب عن استعداد موسكو لمفاوضات موسعة حول منع انتشار الصواريخ والأسلحة النووية، بأي صيغة كانت.

وفي حديث لبرنامجنا قال المحلل السياسي فرحات إبراهيموف:

طهران مهتمة ببدء حوار غير مباشر مع أمريكا، ربما عبر الوسيط الروسي الذي تثق به وبقدرته على تهدئة التوتر الأمريكي لاسيما وأن إيران غير مستعدة لتوقيع اتفاق جديد.

الدفاع التركية تتوعد الجيش السوري على أرضه

أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع التركي بأن الجيش يحضّر لشن عملية عسكرية في محافظة إدلب شمالي سوريا، كما هدد وزير الدفاع التركي الجيش السوري في حال استمراره بعمليته العسكرية هناك، بعد أن استعاد الجيش عشرات القرى والبلدات على مساحة تمتد لأكثر من 600 كم مربع واستطاع فرض سيطرته الكاملة على الطريق الدولي "أم- 5" الواصل بين دمشق وشمال البلاد.

الخبير العسكري الاستراتيجي العميد هيثم حسون قال لـ"بلا قيود":

سر تمسك أردوغان بهذه المنطقة هو أنها الورقة الأخيرة لفرض نفوذه وإملاءاته في سوريا، لكنه عاجز عن القيام بحملة عسكرية ومواجهة مع الجيش السوري، أولا لأنه بذلك سيكون في مواجهة غير مباشرة مع الحليف الروسي، وثانيا عدم إمكانية التقدم له على الأرض مع وجود قصف جوي روسي سوري مشترك، وثالثا لعدم قدرة الإرهابيين المدعومين منه الصمود في وجه الجيش السوري.

الحلقة كاملة في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس ونواف إبراهيم