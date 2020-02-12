معاهدة "السماء المفتوحة" تعمق الخلاف الأمريكي الروسي

مواضيع حلقة اليوم: واشنطن تتهم موسكو بانتهاك معاهدة السماء المفتوحة... الفصائل الفلسطينية تدعو الرئيس للانسحاب من التفاهمات مع إسرائيل.

وردت معلومات لموسكو بشأن نية واشنطن الانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة، والتي تتيح لأي دولة من الدول الأعضاء جمع المعلومات عن القوات المسلحة للدولة الأخرى. وهو ما علق عليه مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، بقوله: "موسكو ستضطر إلى الرد إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة. نحن نعول على عقلانية شركائها وتدعو إلى الالتزام بالمعاهدة والمحافظة عليها كأحد الركائز القليلة المتبقية في البنية الأمنية في أوروبا".

وفي مداخلة هاتفية مع "سبوتنيك" قال الخبير العسكري الروسي ألكسندر جيلين:

هبط الأمريكيون بأفعالهم إلى أدنى المستويات...الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي يمكن لجيشها أن ينفذ مهمات خارج حدود الوطن...وهي تتهم أي دولة بأنها تشكل تهديدا للسلام، ولو نظرنا إلى المائة عام الماضية، نجد دول عديدة تعرضت للقصف والحرق والتدمير من قبل الولايات المتحدة."

انتقادات لخطاب الرئيس الفلسطيني بشأن "صفقة القرن"

ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس خطابا أمام مجلس الأمن أكد خلاله "الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة الأمريكية-الإسرائيلية...لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب ومخالفتها للشرعية الدولية.

وتوالت الانتقادات للخطاب، من بينها تعليق عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي الذي اعتبر أن لا جديد فيه.

وخلال حديث لبرنامجنا قال عدلي الخطيب، أمين السر المساعد لحركة فتح الانتفاضة:

إن خطاب عباس كان مخيباً للآمال، أغلبية الفصائل الفلسطينية لم تكن تحمل آمالا بأن يتراجع عباس عن إصراره على المفاوضات التي أثبتت دائماً فشلها، كطريق لحل قضية الشعب الفلسطيني...ويبقى الحديث الذي أطلقه عباس قبل أيام بخصوص قرب اتخاذ خطوات نحو المصالحة الوطنية ليس إلا ذر للرماد في العيون.

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إعداد وتقديم: نغم كباس وفهيم الصوراني