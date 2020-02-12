الخارجية الروسية: واشنطن تتهم موسكو بانتهاك معاهدة السماء المفتوحة بهدف الخروج من المعاهدة

أعلن مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، أن موسكو ستضطر إلى الرد إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة.

وقال يرماكوف: "لم تكن هناك تصريحات رسمية من الجانب الأمريكي حول خطط الانسحاب من المعاهدة. ومع ذلك ، نأسف للمعلومات حول وجود نية محتملة للقيام بذلك مع الإشارة إلى الانتهاك المزعوم للمعاهدة من جانب روسيا. في حال قررت واشنطن الانسحاب من المعاهدة ، سنقوم باتخاذ اجراءات تدبيرية."، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه مناقشة هذا الأمر.

وأكد يرماكوف أن موسكو تعول على عقلانية شركائها وتدعو إلى الاتزام بمعاهدة السماء المفتوحة والمحافظة عليها "كأحد الركائز القليلة المتبقية في البنية الأمنية في أوروبا".

وأضاف :"لقد أكدنا على موقفنا لزملائنا الأمريكيين. للأسف بدلاً من إجراء تحليل مدروس للوضع وطرق الحفاظ على المعاهدة، يقتصر الشركاء الأمريكيون على تكرار مجموعة الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ضد روسيا زاعمين عدم وفائنا بالمعاهدة."