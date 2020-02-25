مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات تحرج ترامب

طفا على السطح من جديد في الولايات مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، كصراع داخلي بين الديموقراطيين والجمهوريين، بهدف تشويه صورة روسيا لدى الرأي العام الأمريكي وفي العالم من جهة ، ومن جهة أخرى تصفية الحسابات الداخلية من خلال الصراع على النفوذ داخل المؤسسات الأمريكية.

وأعربت السفارة الروسية لدى واشنطن عن قلقها العميق إزاء هذه المزاعم ، مؤكدة أن نشر مثل هذه "الأخبار" مع اقتراب موعد الانتخابات يضر بالعلاقات بين البلدين.

عضو أكاديمية القضايا الجيوسياسية الروسية علي الأحمد قال في حديث لبرنامجنا:"منذ الحقبة السوفياتية لدى المجتمع الأمريكي نظرة عدائية لروسيا، لذلك يهدفون الآن للاستثمار في الانتخابات ما يعكس الخلاف بين الفرقاء المتنافسة في الانتخابات."

بدوره، قال نائب مدير الأبحاث الإستراتيجية والتكهنات في الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب بافيل فيلدمان لـ "بلا قيود": " الديمقراطيون أحرجوا رئيسهم دونالد ترامب بهذه المزاعم فماذا سيعلق على هذه التصريحات؟ إذا نفى سيقولون "عميل الكرملين" وإذا أكد فسيفسد العلاقات مع روسيا."

الأزمة المالية اللبنانية

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، استعداد بلاده لدعم لبنان ماليا، محذرا من خلط التعافي الاقتصادي في لبنان مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة.

وفي حديث لـ"بلا قيود" قال الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيار عازار : "فرنسا كدولة تشعر دائما أن لبنان ضمن أولوياتها وسياستها المباشرة لأن سقوط لبنان يعني فقدان فرنسا لنفوذها في منطقة الشرق الأدنى، لذلك تسعى جاهدة لحل الأزمة المالية."

من جانبه، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة كانت وما زالت تدعم لبنان والشعب اللبناني مشيرا إلى أن بلاده تسعى لضمان تنسيق أي دعم للبنان وبناء على الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.

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إعداد وتقديم: نغم كباس وعماد الطفيلي