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17:37 GMT01 أبريل/ نيسان 2020
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    أوروبا تلتف على العقوبات الأمريكية ضد إيران بشحنات طبية

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    مواضيع الحلقة: ملف تثبيت الزرفي لمنصب رئاسة الوزراء في العراق بانتظارالحسم؛ غوتيريش يصف أزمة كورونا بالأسوأ عالميا منذ الحرب العالمية الثانية؛ طائرات إسرائيلية تشن غارات على مواقع في شرق حمص والدفاعات السورية تتصدى لها؛ "غوغل" تلغي تقليد "كذبة أبريل" هذا العام في ظل أزمة كورونا.

    أوروبا تلتف على العقوبات الأمريكية على إيران بشحنات طبية

     أعلنت الخارجية الألمانية أن دولاً أوروبية سلّمت معدات طبية إلى إيران في أول معاملة عبر آلية إينستكس للمقايضة التجارية التي تسمح بالالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

    وأكدت الوزارة في بيان أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن آلية انسكتس أجرت بنجاح أول معاملة لها، من خلال تصدير معدات طبية من أوروبا إلى إيران.

    ولفتت الوزارة إلى أن آلية "إينستكس" ونظيرتها الإيرانية ستعملان الآن على إجراء المزيد من العمليات التجارية وتحسين النظام. وتأتي هذه الآلية لتفعل حصول إيران على معدات ومستلزمات طبية تساعدها في مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح البلاد.

    رئيس تحرير صحيفة كيهان العربي الإيرانية جميل الظاهري أوضح أن هذا لا يدخل في عداد التعامل التجاري في آلية إينستكس، بل إن هذا التعامل جاء ضمن المساعدات الطبية التي تلقتها طهران من دول عديدة لمواجهة كارثة كورونا.

    أين أصبح ملف تثبيت عدنان الزرفي لمنصب رئاسة الوزراء في العراق؟

    يتواصل في العراق التجاذب بين الكتل البرلمانية حيال مستقبل الحكومة الجديدة بسب تباين المواقف بخصوص حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، وسط أحاديث عن رغبة أمريكية بحصول الزرفي على منصب رئاسة الوزراء وتحركات  في الوقت الحالي لدعمه سياسيا.

    الخبير في الشأن العراقي كمال الساعدي رأى أن مصير رئيس الوزراء المرشح أصبح مفتوحاً على كل الإحتمالات بسبب التبدل الذي أصاب مواقف بعض الكتل البرلمانية بهذا الخصوص، وتراجعها عن موقفها بعد أن شاركت في ترشيحه:

    كما إستبعد العودة لترشيح  القائم بأعمال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسبب ملفات ضده تتعلق بحقوق الإنسان والعلاقة مع إقليم كردستان

    وفي ملف نشر صواريخ الباتريوت في العراق رأى الساعدي أن الولايات المتحدة ترى في ذلك موقفاً دفاعياً، وأن ردود الأفعال من قبل الحكومة المقبلة ستعتمد على كيفية إيجاد صيغة توافقية مع واشنطن حول هذا الملف.

    إعداد وتقديم: فهيم الصوراني – إسماعيل أبو الحلا

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