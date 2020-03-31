ثلاث دول أوروبية تخرق الحظر الأمريكي وترسل مساعدات طبية إلى إيران

أرسلت ثلاث دول أوروبية، اليوم الثلاثاء، إمدادات طبية إلى إيران في إطار الآلية المالية "Instex" التي وضعت بهدف التغلب على العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وبحسب بيان الخارجية الألمانية فقد أرسلت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إمدادات طبية إلى إيران، ولم تحدد إذا ما كانت هذه الإمدادات مرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد، والذي يسبب أزمة عالمية في الوقت الحالي.

وأشارت "بي بي سي" إلى أن الدول الأوروبية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري نيتها إرسال معدات مخبرية وسترات واقية وقفازات للمساعدة في محاربة مرض "كوفيد 19"، وأنها ستعرض على الحكومة الإيرانية حزمة مساعدات بقيمة 5 مليون يورو (5.5 مليون دولار).

وسجلت إيران، صباح اليوم الثلاثاء، 114 حالة وفاة و3111 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إنه بتسجيل 114 حالة وفاة يرتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 2098 شخصا، مشيرة إلى أنه بتسجيل 3111 إصابة جديدة بكورونا يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 44 ألفا و606 إصابات.

كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أن "معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تسير في معدلات تنازلية، وأن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت إيران ستواجه أزمة، أم يستمر ذلك الانخفاض".

ونقل التلفزيون الإيراني عن مساعد وزير الصحة الإيراني، قوله: "نحن في سير تنازلي في معدلات الإصابة والوفيات بكورونا"، مضيفا أن "الأيام المقبلة ستكشف إذا ما كنا سنواجه أزمة أم نستمر في الاتجاه التنازلي".