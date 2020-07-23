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    تركيا تعلن تشكيل لجنة عمل مشتركة مع روسيا بشأن ليبيا

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    الموضوعات: تركيا تكشف عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع روسيا حول ليبيا، الخارجية البريطانية تؤكد عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، إسرائيل تتحدث عن إفشال اتفاق سلام مع سوريا.

    أعلنت وزارة الخارجية التركية عن إجراء محادثات بين موسكو وأنقرة بخصوص الأزمة اللبيبة لتهيئة الظروف من أجل وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا وكذلك تشكيل مجموعة عمل مشتركة مهمتها تحقيق تقدم في الحوار السياسي بين الليبيين.

    وفي حديث لـ"بلا قيود" قال المحلل السياسي التركي فراس رضوان أوغلو : "إن هذه اللجنة ضرورية لأنها ستقلص من عدد اللاعبين الدوليين في ليبيا وستهيئ الظروف لبدء عملية سياسية وإيقاف نار مبدئي."

    بدوره، قال المحلل السياسي الليبي عماد قدارة لـ" بلا قيود" :"إن الجيش الوطني الليبي والبرلمان سيرفضان وجود تركيا في أي حوار لأنها طرف منافس كونها مستمرة في عملياتها العسكرية وحشد القوات وهي طرف في الحرب وليس في السلام، لكن على مايبدو بدأ الحديث عن هذه اللجنة بعد تفويض البرلمان المصري للجيش من أجل الدخول عسكريا في ليبيا".

    بريطانيا: الاستيطان الإسرائيلي مخالف للقانون الدولي

    اعتبرت وزارة الخارجية البريطانية في خطاب شديد اللهجة أمام مجلس الأمن الدولي أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأن تشييد المستوطنات في هذه المناطق الحساسة جدا يهدد بزيادة تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية تكون عاصمتها في القدس، وأن المملكة المتحدة لن تعترف بأي تغييرات لخطوط حدود 1967 إلا ما يتفق عليها الطرفان.

    وبهذا الخصوص قال لـ"بلا قيود" أستاذ التاريخ في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي:" إن الموقف البريطاني جاء داعما للموقفين الأوروبي والروسي لمنع إسرائيل من ضم أراض جديدة خاصة ولأن بريطانيا أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني لأنها كانت المسؤول الأول لتوطين اليهود في فلسطين وإقامة دولتهم، لذلك يجب ألا تكتفي بالتصريح بل أن تتخذ خطوات جدية لمنع الاستيطان بكافة أشكاله".

    التفاصيل في الملف الصوتي...

    إعداد وتقديم: نغم كباس

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    الكلمات الدلالية:
    ليبيا, تركيا, روسيا
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