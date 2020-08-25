قطاع غزة بين القصف الإسرائيلي وتفشي "كورونا"

الموضوعات: الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه على قطاع غزة وسط حصار شديد وانقطاع دائم للكهرباء، وساطة ألمانية لحل الخلاف التركي اليوناني، بعد زيارته لإسرائيل بومبيو في السودان.

لم يشفع تفشي جائحة فيروس "كورونا" في قطاع غزة لدى إسرائيل كي توقف قصفها المستمر على القطاع وايتمرارها بفرض حصار اقتصادي خانق إذ منعت عبور المواد الغذائية والوقود ما أدى إلى توقف محطة توليد الكهرباء.

وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي، ماجد هديب، لـ "بلا قيود":

"إن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي أولا: بسبب تفشي فيروس "كورونا" وتهافت المواطنين على المحال التجارية لتأمين احتياجاتهم الغذائية الضرورية خوفا من فقدانها بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وثانيا: بسبب الخوف من شن إسرائيل حربا على القطاع شبيهة بحرب 2014."

مساعٍ أمريكية للتطبيع بين السودان وإسرائيل

يجري وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة إلى السودان قادما من إسرائيل للتفاوض على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مقابل التطبيع مع إسرائيل.

وفي حديث لـ "بلا قيود"، قال الخبير بالشأن الأمريكي، محمد سيد أحمد:

"إن التطبيع قادم لا محال لكن هذا لن يغير من حقيقة رفضه من قبل الشعوب العربية التي ستتعامل مع إسرائيل دائما على أنها عدو."

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس