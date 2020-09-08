روسيا تعزز تعاونها الاقتصادي مع سوريا بـ 40 مشروعا استراتيجيا

الموضوعات: اتفاق روسي سوري يشمل 40 مشروعا استراتيجيا، روحاني يضع شرطا أمام أمريكا لبدء المفاوضات، جرحى في اشتباك مسلح في بيروت

قدمت روسيا دعما عسكريا وسياسيا لسوريا منقطع النظير خلال الحرب لكن التعاون الاقتصادي بقي خجولا، لتبدأ موسكو خطوة جديدة باتجاه دمشق تمثلت باتفاقية شملت 40 مشروعا استراتيجيا خلال زيارة وفد روسي رفيع المستوى برئاسة يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي.

وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال المحلل السياسي، الدكتور كمال جفا:

"إن هذه الزيارة جاءت لتعيد الحيوية للعلاقات السورية الروسية بعد فتور وخاصة الاقتصادية منها والمتعلقة باستخراج النفط من البحر بسبب خروج معظم الآبار في شمال البلاد عن سيطرة الدولة والبحث عن مصادر بديلة للطاقة".

طهران تفرض شروطها للتفاوض مع واشنطن

وضع الرئيس الإيراني حسن روحاني شرطين لبدء التفاوض مع الولايات المتحدة، أولهما: تخلي واشنطن عن أخطائها، وثانيهما: التعويض عن إجراءاتها اللاقانونية والعودة إلى القرار 2231 والاتفاق النووي.

وبهذا الخصوص قال لـ "بلا قيود" المحلل السياسي الإيراني، محمد غروي:

"إن الإيراني يضع العودة إلى الاتفاق النووي كشرط أساسي لأنه لا يخص فقط إيران، وإنما هو اتفاق استراتيجي يخص المنطقة كأمن واقتصاد. الأمريكي اليوم بحاجة إلى التفاوض مع إيران قبل الانتخابات الرئاسية ليثبت ترامب لشعبه وللعالم أنه استطاع كسر الجليد مع إيران".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس