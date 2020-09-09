المقاومة الشعبية تجبر ترامب على سحب بعض قواته من العراق

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض عدد قواته في كل من العراق وأفغانستان، خاصة وأنها تتعرض إلى استهداف مستمر من قبل المقاومة الشعبية.