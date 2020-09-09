المقاومة الشعبية تجبر ترامب على سحب بعض قواته من العراق

وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال المستشار العسكري السابق، العراقي، صفاء الأعسم: "هناك قرار شعبي يرفض أي تواجد قوات أجنبية في العراق، وذلك بسبب عدم وجود جدية أمريكية في محاربة "داعش" بل كان هناك تعاون ودعم للتنظيم، إضافة إلى استهداف الأمريكان للقادة العراقيين، وكذلك طموح الولايات المتحدة بجعل قاعدة "عين الأسد" الرئيسية والأكبر في الشرق الأوسط، وأذكر هنا أن الاتفاق بين بغداد وواشنطن بشأن التواجد الأمريكي كان لمحاربة "داعش" والتنظيم انتهى في العراق لذلك لا مبرر لبقاء القوات الأمريكية."
موسكو تستضيف مؤتمرا لإنهاء الانقسام الفلسطيني
زادت روسيا مؤخرا من تحركها الدبلوماسي بهدف تنظيم مؤتمر شامل يضم جميع الفصائل الفلسطينية بهدف إنهاء حالة الانقسام بما يمهد لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل.
وحول هذا الموضوع قال عضو الكنيست الإسرائيلي، محمد حسن كنعان، لـ"بلا قيود":" نثمن الجهود التي تبذلها روسيا لعقد مؤتمر مصالحة وطنية فلسطينية ولابد من أن توحد الرأي الفلسطيني من أجل مواجهة "صفقة القرن" أو ربما تكون تمهيدا لمفاوضات مع إسرائيل، وإحداث تغيير جذري في منطقة الشرق الأوسط."
التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: نغم كباس
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