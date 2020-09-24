عين إسرائيل على السودان... لماذا؟

الموضوعات: الولايات المتحدة تقول إن دولة عربية ستنضم للتطبيع ووسائل إعلام تفيد بأنها السودان، برلمانيون عراقيون يطالبون بإلغاء اتفاقية بحرية مع الكويت، الاتحاد الأوروبي يعتبر لوكاشينكو رئيسا غير شرعيا.

تداولت تقارير إعلامية أن إسرائيل والسودان سيوقعان اتفاقية سلام قريبا دون صدور أي تصريح رسمي من الخرطوم حتى الآن، لكن على ما يبدو أن هذه التقارير استندت إلى تصريحات مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، والتي قالت فيها، إن دولة عربية جديدة ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل خلال اليومين المقبلين.

وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي المصري، أحمد مصطفى، لـ "بلا قيود":

"إن إسرائيل تسعى جاهدة لوضع يدها على موارد السودان خاصة فيما يتعلق بالمياه وسد النهضة الذي سيشكل ضغطا على مصر كي تضغط هي بدورها على السلطة الفلسطينية للقبول بالأمر الواقع، ولاننسى أن التطبيع هو محاولة كسب تأييد لترامب لاسيما بعد فشله في التصدي لكورونا التي قامت بزرعه لمصالح لوبي الدواء برأيي الشخصي".

عراقيون يطالبون بإلغاء اتفاقية بحرية مع الكويت

يجري العراق محادثات مع الكويت لحل مشكلة ترسيم الحدود البحرية التي وقعت في عهد النظام السابق ويرى فيها العراقيون إجحافا بحقهم إذ طالب نواب في البرلمان بإلغائها فيما اعتبرها البعض تنازلا عن السيادة الوطنية.

وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي العراقي، واثق الجابري لـ "بلا قيود":

"إن العراق لايرغب أبدا في التصعيد السياسي بهذه المسألة لذلك تجري مباحثات رسمية لحلها، بالرغم من أن إنشاء قناة "خور عبد الله" سيؤثر على الملاحة البحرية وعلى الاقتصاد العراقي كما تؤثر بشكل كبير على المشروع المائي الوطني لاستكمال بناء ميناء الفاو الكبير". الاستماع للحلقة في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس