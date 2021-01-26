بوساطة أوروبية... مبادرة أمريكية تجاه إيران

نناقش في هذه الحلقة: غوتيريش يعلن استعداد الأمم المتحدة لحشد المساعدات الدولية للبنان، جو بايدن سيطلق مبادرة عبر وسطاء أوروبيين لفتح حوار مباشر مع إيران، وزير المخابرات الإسرائيلي يترأس وفدا إلى السودان، "مايكروسوفت" تحصل على براءة اختراع لتكنولوجيا "التواصل" مع الموتى.