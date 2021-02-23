خبير: فقدان الثقة بواشنطن دفع طهران لوقف العمل ببروتوكول الاتفاق النووي

نناقش في هذه الحلقة: إيران توقف العمل ببروتوكول الاتفاق النووي، وتوجيه تهم الإرهاب والسرقة لمتظاهرين لبنانيين، وغضب برلماني في الكويت على قرار حكومي.

اتخذت إيران قرارا بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي الإيراني، بالرغم من التصريحات الأمريكية الإيجابية بهذا الخصوص، ودعوات روسيا لها بالتريث.

وحول سبب هذا القرار قال المحلل السياسي الإيراني، محمد حسين خليق لـ "بلا قيود":

"هذا كان متوقعا، وكانت إيران تأمل أن تقوم روسيا بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وفق الشروط الإيرانية، لكن مازالت مواقف واشنطن عير عملية ولاتتعدى كونها تصريحات إعلامية فقط حتى في مسألة تخفيف العقوبات، وأتوقع أنه خلال الشهرين المقبلين ستعلن عن خطوات لاحقة قد تأتي بعيد الانتخابات الإيرانية وستكون أكثر بكثير مما سبق."

تسعى الحكومة الكويتية لسحب المليارات سنويا من صندوق احتياطي الأجيال القادمة (الصندوق السيادي) لتجاوز الظروف الاقتصادية الراهنة، الأمر الذي أثار عاصفة غضب داخل مجلس الأمة (البرلمان).

حول هذا الموضوع قال لـ "بلا قيود" وزير الإعلام الكويتي الأسبق، سامي النصف:

"على الحكومة أن تقنع الناخب قبل النائب بضرورة وصواب الاقتراض، وأن ترشد الإنفاق ومكافحة الهدر والفساد كما على مجلس الأمة الإيضاح للمواطن سبب موقفه ورفضه للمشروع."

كافة الملفات في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس