حطيط: الوثيقة الأمنية حقيقة والجيش سيحبط مشروع إسقاط لبنان

نناقش في هذه الحلقة: وثيقة أمنية تكشف عن سيناريو خطير يحضر للبنان، والأمين العام للناتو يبدي مخاوفه بسبب تصرفات تركيا، بالإضافة إلى قيام الولايات المتحدة بممارسة الضغط على الدول لمنعها من شراء اللقاح الروسي.

أكد الخبير الأمني والعسكري أمين حطيط، عن أن الوثيقة التابعة لأحد الأجهزة الأمنية اللبنانية والتي تحذر من فوضى وتخريب واستخدام السلاح في الشارع في الأيام المقبلة كانت معدّة منذ وقت.

وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال حطيط :"تعود هذه الوثيقة إلى عام 2019 عندما أطلق وزير الخارجية الأمريكي خطة طوكيو لإسقاط لبنان، وهو مشروع جدي يحضر للبنان لكن إفشاله ممكن من خلال إمكانية فصل المناطق عن بعضها، وقدرات الجيش اللبناني، وقدرات المقاومة، وعدم رضا معظم اللبنانيين عن تنفيذ هذه الأجندات الخارجية لدول هي ذاتها دمرت سوريا وتسعى لتدمير لبنان، ونحن نعول على روسيا في إحباط هذا المشروع ولو بالطرق الدبلوماسية."

وأظهر التقرير السنوي لوزارة الصحة الأمريكية للعام الماضي أن الولايات المتحدة بذلت جهودا عبر مكتب الملحق لشؤون الصحة لمنظمة الدول الأمريكية، "لإقناع" البرازيل ودول أخرى في أمريكا اللاتينية بعدم شراء اللقاح الروسي، وهو ما اعتبرته روسيا بأنه عمل "غير أخلاقي".

حول هذا الموضوع قالت المحللة السياسية الروسية، يفعينيا فويكو لـ "سبوتنيك": "الولايات المتحدة تنظر إلى اللقاح ليس من وجهة نظر الرعاية الصحية والإنسانية، وسلامة المواطنين، ولكن من وجهة نظر الحفاظ على مصالحها الجيوسياسية في المناطق التي تعتبرها من الأولويات في سياستها، الوضع بلا شك مسيس".

يمكنكم متابعة تفاصيل الحلقة في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: نغم كباس