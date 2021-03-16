روسيا تمدد تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا شهرا آخر

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الثلاثاء، تمديد تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا حتى يوم السادس عشر من شهر أبريل/ نيسان، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مقر العمليات في هذا الصدد: "قرر مقر علميات منع انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا تمديد تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا. ومن أجل الحفاظ على الصحة العامة تقرر تمديد القيود المفروضة حتى منتصف ليل السادس عشر من شهر أبريل/ نيسان2021".

وكانت روسيا علقت الرحلات الجوية مع بريطانيا من 16 فبراير/ شباط إلى 16 مارس/ آذار 2021 بسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.