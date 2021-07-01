البطاقة التمويلية... هل هي خطوة كافية للبنانيين؟

نناقش في حلقة اليوم: البرلمان اللبناني يصادق على دعم مالي لفئة من المواطنين، واضطرابات أمنية في العراق والناتو يعلن استعداده للمساعدة العسكرية، ووفد إسرائيلي يبحث في القاهرة صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"، وروسيا تدعو الولايات المتحدة للعودة الفورية إلى خطة العمل الشاملة، والكويت تنجح بإطلاق قمر صناعي محلي الصنع.

صادق مجلس النواب اللبناني على البطاقة التمويلية مع فتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها، وقدّرت الحكومة كلفتها بـ 556 مليون دولار، على أن تتمكن من تمويل 300 مليون منها عبر قروض من البنك الدولي شرط أن يتكفل المصرف المركزي بالمبلغ المتبقي.

حول هذا الموضوع قال مدير مركز "مرايا" للدراسات الاستراتيجية، الياس المر، لـ"بلا قيود":

"هذه خطوة استباقية قبل انفجار الوضع الاجتماعي، الذي يتلوه انفجار أمني، كما يحدث في الشمال الآن، وقد يمتد إلى مناطق أخرى بسبب انعدام الطبقة الوسطى، لكن هذه الخطوة تبقى ناقصة وتفتقد لقرار حاسم لأنها ستؤثر أيضا على الاحتياط الإلزامي للمودعين بالدولار في المصرف المركزي، وبالتالي نحن نحتاج إلى برامج علاجية طويلة الأمد كالمقترح الروسي المفيد لحل مشاكل الطاقة، ومقترح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لشراء المشتقات النفطية بالليرة اللبنانية دون الحاجة لاستخدام الدولار."

صفقة تبادل الأسرى بين تل أبيب وحماس تطبخ في القاهرة

يبحث وفد إسرائيلي في القاهرة صفقة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس"، فهل هذه هي بوادر نضوج الصفقة؟ وما شروط "حماس" لإتمامها؟

عن هذه الأسئلة أجاب المحلل السياسي الفلسطيني المقرب من "حماس"، إبراهيم المدهون، بقوله لـ "بلا قيود":

"القاهرة لديها فرصة كبيرة وإمكانية لإتمام صفقة تبادل الأسرى خاصة بعد ذهاب بنيامين نتنياهو، ولأن القاهرة مقبولة لكلا الطرفين ولديها تجربة ناجحة في إتمام هكذا صفقة عام 2011، واليوم أصبح هذا الملف مؤرقا لكلا الجانبين ويجب حلحلته، وأرى أن أهم شروط حماس، أولا: أن يتم إطلاق سراح أسرى صفقة شاليط قبل البدء بأي مباحثات، وثانيا: ألا تكون المحادثات مباشرة، وثالثا: ألا تقدم "حماس" أي معلومة دون ثمن".

التفاصيل في التسجيل الصوتي.

تقديم: نغم كباس

إعداد: حيدرة عجيب